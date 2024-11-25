Перес окончательно решил, будет ли Реал покупать лучшего игрока в мире
Родри вряд ли перейдет в «Реал»
Мадридский «Реал» серьезно рассматривал трансфер лидера «Манчестер Сити» Родри.
Однако по информации Elgoldigital, президент «сливочных» Флорентино Перес принял решение, что Родри в «Реал» не перейдет. Перес отказался от идеи подписания испанца из-за экономического фактора («Реал» не сможет потянуть трансферную стоимость хавбека). Кроме того, в «Реале» не уверены, что Родри сможет вернуться на должный уровень из-за тяжелой травмы. Родри пропустит весь сезон 2024/25 из-за разрыва крестов на колене.
Напомним, обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
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