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Испания
25 ноября 2024, 02:23 |
75
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Перес окончательно решил, будет ли Реал покупать лучшего игрока в мире

Родри вряд ли перейдет в «Реал»

25 ноября 2024, 02:23 |
75
0
Перес окончательно решил, будет ли Реал покупать лучшего игрока в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Мадридский «Реал» серьезно рассматривал трансфер лидера «Манчестер Сити» Родри.

Однако по информации Elgoldigital, президент «сливочных» Флорентино Перес принял решение, что Родри в «Реал» не перейдет. Перес отказался от идеи подписания испанца из-за экономического фактора («Реал» не сможет потянуть трансферную стоимость хавбека). Кроме того, в «Реале» не уверены, что Родри сможет вернуться на должный уровень из-за тяжелой травмы. Родри пропустит весь сезон 2024/25 из-за разрыва крестов на колене.

Напомним, обладателем Золотого мяча 2024 стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

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Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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