24 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Леганес и Реал Мадрид.

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Поединок прошел на стадионе Бутарке. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Ла Лига 2024/25. 14-й тур, 24 ноября

Леганес – Реал Мадрид – 0:3

Голы: Мбаппе, 43, Вальверде, 66, Беллингем, 85

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Мбаппе, 43 мин.

ГОЛ! 0:2 Вальверде, 66 мин.

ГОЛ! 0:3 Беллингем, 85 мин.