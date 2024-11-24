24.11.2024 19:30 – FT 0 : 3
Испания24 ноября 2024, 22:21 | Обновлено 24 ноября 2024, 22:30
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Леганес – Реал – 0:3. Мбаппе, Вальверде, Беллингем. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Ла Лиги 2024/25
24 ноября 2024, 22:21 | Обновлено 24 ноября 2024, 22:30
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24 ноября состоялся матч 14-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Леганес и Реал Мадрид.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Бутарке. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Ла Лига 2024/25. 14-й тур, 24 ноября
Леганес – Реал Мадрид – 0:3
Голы: Мбаппе, 43, Вальверде, 66, Беллингем, 85
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Мбаппе, 43 мин.
ГОЛ! 0:2 Вальверде, 66 мин.
ГОЛ! 0:3 Беллингем, 85 мин.
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
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