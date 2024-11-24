24 ноября состоялся матч 14-го тура чемпионата Украины U-19 между командами Полесье U-19 и Заря U-19.

Поединок прошел на стадионе Спартак-Арена в Житомире. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Гости вырвали одно очко благодаря забитому пенальти на 90+5-й минуте. 11-метровый реализовал Федор Задорожний, оформив тем самым дубль.

После завершения встречи главный тренер житомирского коллектива Геннадий Литовченко накинулися на лайнсмена. Коучу очень не понравилось решение судейской бригады назначить пенальти в ворота его подопечных на последних минутах.

В этой игре за Полесье два мяча забил Евгений Микитюк.

После 14 туров Полесье U-19 с 20 очками занимает 8-е место в таблице молодежного первенства Украины, а Заря U-19 с 23 пунктами идет на 5-й позиции.

Чемпионат Украины U-19. 14-й тур, 24 ноября

Полесье U-19 – Заря U-19 – 2:2

Голы: Микитюк, 47, 63 – Задорожний, 50, 90+5 (пен.)

ВИДЕО. Тренер Полесья U-19 накинулся на лайнсмена после упущенной победы