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Чемпионат Бельгии
Брюгге
23.11.2024 17:00 – FT 7 : 0
Сент-Трюйден
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Бельгия
25 ноября 2024, 05:32 | Обновлено 25 ноября 2024, 05:38
26
0

Чемпионат Бельгии. Андерлехт разгромил Гент, Брюгге набил семь мячей

В минувший уикенд в чемпионате Бельгии прошел 15-й тур

25 ноября 2024, 05:32 | Обновлено 25 ноября 2024, 05:38
26
0
Чемпионат Бельгии. Андерлехт разгромил Гент, Брюгге набил семь мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

С 22 по 24 ноября были сыграны матчи 15-го тура чемпионата Бельгии.

Лидер первенства «Генк» без проблем разобрался с «Шарлеруа» – 3:0.

«Антверпен» в матче против «Дендера» не смог одержать победу.

Центральная встреча тура между «Андерлехтом» и «Гентом» закончилась безжалостным погромом.

Чемпионат Бельгии. 14-й тур, 8–10 сентября.

  • 22.11. 21:45 «Антверпен» – «Дендер» – 1:1
  • 23.11. 17:00 «Брюгге» – «Сент-Трюйден» – 7:0
  • 23.11. 19:15 «Стандарт» – «Серкль Брюгге» – 1:0
  • 23.11. 21:45 «Генк» – «Шарлеруа» – 3:0
  • 24.11. 14:30 «Мехелен» – «Беерсхот» – 3:0
  • 24.11. 17:00 «Ауд-Хеверле» – «Юнион Сен-Жилуаз» – 1:1
  • 24.11. 19:30 «Андерлехт» – «Гент» – 6:0
  • 24.11. 20:15 «Вестерло» – «Кортрейк» – 4:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 15 11 1 3 31 - 19 34
2 Брюгге 15 8 4 3 30 - 16 28
3 Антверпен 15 8 3 4 28 - 12 27
4 Андерлехт 15 7 5 3 30 - 12 26
5 Мехелен 15 7 3 5 31 - 19 24
6 Гент 15 6 4 5 23 - 18 22
7 Вестерло 15 6 3 6 27 - 23 21
8 Стандард 15 6 3 6 10 - 18 21
9 Юнион Сент-Жилуаз 15 4 8 3 18 - 13 20
10 Дендер 15 4 6 5 18 - 24 18
11 Шарлеруа 15 5 2 8 14 - 19 17
12 Сент-Трюйден 15 4 5 6 20 - 31 17
13 Ауд-Хеверле 15 3 8 4 15 - 19 17
14 Серкль Брюгге 15 4 3 8 16 - 27 15
15 Кортрейк 15 4 2 9 10 - 29 14
16 Беерсхот 15 1 4 10 12 - 34 7
Полная таблица

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Андерлехт Брюгге Беерсхот Стандард Гент Вестерло Сергей Сидорчук Шарлеруа Антверпен чемпионат Бельгии по футболу Мехелен Кортрейк Сент-Трюйден Ауд-Хеверле Левен Генк Серкль Брюгге Юнион Сен-Жилуаз Дендер
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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