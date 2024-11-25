23.11.2024 17:00 – FT 7 : 0
Бельгия25 ноября 2024, 05:32 | Обновлено 25 ноября 2024, 05:38
26
0
Чемпионат Бельгии. Андерлехт разгромил Гент, Брюгге набил семь мячей
В минувший уикенд в чемпионате Бельгии прошел 15-й тур
25 ноября 2024, 05:32 | Обновлено 25 ноября 2024, 05:38
26
0
С 22 по 24 ноября были сыграны матчи 15-го тура чемпионата Бельгии.
Лидер первенства «Генк» без проблем разобрался с «Шарлеруа» – 3:0.
«Антверпен» в матче против «Дендера» не смог одержать победу.
Центральная встреча тура между «Андерлехтом» и «Гентом» закончилась безжалостным погромом.
Чемпионат Бельгии. 14-й тур, 8–10 сентября.
- 22.11. 21:45 «Антверпен» – «Дендер» – 1:1
- 23.11. 17:00 «Брюгге» – «Сент-Трюйден» – 7:0
- 23.11. 19:15 «Стандарт» – «Серкль Брюгге» – 1:0
- 23.11. 21:45 «Генк» – «Шарлеруа» – 3:0
- 24.11. 14:30 «Мехелен» – «Беерсхот» – 3:0
- 24.11. 17:00 «Ауд-Хеверле» – «Юнион Сен-Жилуаз» – 1:1
- 24.11. 19:30 «Андерлехт» – «Гент» – 6:0
- 24.11. 20:15 «Вестерло» – «Кортрейк» – 4:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|15
|11
|1
|3
|31 - 19
|34
|2
|Брюгге
|15
|8
|4
|3
|30 - 16
|28
|3
|Антверпен
|15
|8
|3
|4
|28 - 12
|27
|4
|Андерлехт
|15
|7
|5
|3
|30 - 12
|26
|5
|Мехелен
|15
|7
|3
|5
|31 - 19
|24
|6
|Гент
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|7
|Вестерло
|15
|6
|3
|6
|27 - 23
|21
|8
|Стандард
|15
|6
|3
|6
|10 - 18
|21
|9
|Юнион Сент-Жилуаз
|15
|4
|8
|3
|18 - 13
|20
|10
|Дендер
|15
|4
|6
|5
|18 - 24
|18
|11
|Шарлеруа
|15
|5
|2
|8
|14 - 19
|17
|12
|Сент-Трюйден
|15
|4
|5
|6
|20 - 31
|17
|13
|Ауд-Хеверле
|15
|3
|8
|4
|15 - 19
|17
|14
|Серкль Брюгге
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|15
|Кортрейк
|15
|4
|2
|9
|10 - 29
|14
|16
|Беерсхот
|15
|1
|4
|10
|12 - 34
|7
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 ноября 2024, 06:36 3
Джорджина Родригес приоткрыла занавес новой покупки звездного семейства
Футбол | 24 ноября 2024, 17:43 0
Наставник «горожан» заинтересован в подписании Мартина Субименди и Джереми Фримпонга
Футбол | 24.11.2024, 15:37
Футбол | 25.11.2024, 02:23
Футбол | 24.11.2024, 23:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.11.2024, 00:01 1
24.11.2024, 07:05 1
23.11.2024, 04:32
23.11.2024, 06:12 2
23.11.2024, 08:10 9
Футбол
24.11.2024, 10:05 2
23.11.2024, 07:26 2