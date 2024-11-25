Чемпионат Бельгии. Андерлехт разгромил Гент, Брюгге набил семь мячей

С 22 по 24 ноября были сыграны матчи 15-го тура чемпионата Бельгии.

Лидер первенства «Генк» без проблем разобрался с «Шарлеруа» – 3:0.

«Антверпен» в матче против «Дендера» не смог одержать победу.

Центральная встреча тура между «Андерлехтом» и «Гентом» закончилась безжалостным погромом.

Чемпионат Бельгии. 14-й тур, 8–10 сентября.

22.11. 21:45 «Антверпен» – «Дендер» – 1:1

23.11. 17:00 «Брюгге» – «Сент-Трюйден» – 7:0

23.11. 19:15 «Стандарт» – «Серкль Брюгге» – 1:0

23.11. 21:45 «Генк» – «Шарлеруа» – 3:0

24.11. 14:30 «Мехелен» – «Беерсхот» – 3:0

24.11. 17:00 «Ауд-Хеверле» – «Юнион Сен-Жилуаз» – 1:1

24.11. 19:30 «Андерлехт» – «Гент» – 6:0

24.11. 20:15 «Вестерло» – «Кортрейк» – 4:0

Турнирная таблица