Смазанный дебют Аморима. Ман Юнайтед потерял очки в матче с Ипсвичом

В матче 12-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Ипсвичем» (1:1).

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Команда из Манчестера провела первый матч под руководством нового главного тренера Рубена Аморима.

Уже на 2-й минуте открыл форвард МЮ Маркус Рэшфорд. На 43-й минуте хозяева сравняли счет усилиями Омари Хатчинсона.

«Манчестер Юнайтед» (16 очков) занимает 12-е место в АПЛ. «Ипсвич» идет на 18-й строчке (9 очков).

Премьер-лига. 12-й тур, 24 ноября

Ипсвич – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Хатчинсон, 43 – Рэшфорд, 2

Ипсвич: Мурич, Дэвис, Берджесс, О'Ши, Туанзебе, Каюсте (Тейлор, 65), Морси, Смодич (Кларк, 65), Хатчинсон, Бернс (Чаплин, 82), Делап (Аль-Хамади, 81).

Манчестер Юнайтед: Онана, Эванс (Шоу, 56), де Лигт, Мазрауи, Гарначо (Маунт, 86), Бруну Фернандеш, Диогу Далот, Эриксен (Зиркзе, 68), Каземиро (Угарте, 56), Диалло, Рэшфорд (Хойлунд, 68).

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