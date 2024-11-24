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  4. Смазанный дебют Аморима. Ман Юнайтед потерял очки в матче с Ипсвичом
Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
24.11.2024 18:30 – FT 1 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
24 ноября 2024, 20:30 | Обновлено 24 ноября 2024, 21:46
1199
4

Смазанный дебют Аморима. Ман Юнайтед потерял очки в матче с Ипсвичом

Маркус Рэшфорд открыл счет уже на 2-й минуте встречи

24 ноября 2024, 20:30 | Обновлено 24 ноября 2024, 21:46
1199
4
Смазанный дебют Аморима. Ман Юнайтед потерял очки в матче с Ипсвичом
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

В матче 12-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Ипсвичем» (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда из Манчестера провела первый матч под руководством нового главного тренера Рубена Аморима.

Уже на 2-й минуте открыл форвард МЮ Маркус Рэшфорд. На 43-й минуте хозяева сравняли счет усилиями Омари Хатчинсона.

«Манчестер Юнайтед» (16 очков) занимает 12-е место в АПЛ. «Ипсвич» идет на 18-й строчке (9 очков).

Премьер-лига. 12-й тур, 24 ноября

Ипсвич – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Хатчинсон, 43 – Рэшфорд, 2

Ипсвич: Мурич, Дэвис, Берджесс, О'Ши, Туанзебе, Каюсте (Тейлор, 65), Морси, Смодич (Кларк, 65), Хатчинсон, Бернс (Чаплин, 82), Делап (Аль-Хамади, 81).

Манчестер Юнайтед: Онана, Эванс (Шоу, 56), де Лигт, Мазрауи, Гарначо (Маунт, 86), Бруну Фернандеш, Диогу Далот, Эриксен (Зиркзе, 68), Каземиро (Угарте, 56), Диалло, Рэшфорд (Хойлунд, 68).

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Омари Хатчинсон (Ипсвич Таун).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
Верните Ван Нистелроя
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+5
VovanSidorovi4
Да МЮ отскочил, так играть против Ипсвича - позор.
Онана герой матча, если без не его сейвы 
МЮ глотули бы штуки 3
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+2
luceorius
Аморім відразу відчув, що воно таке - погоня за довжелезним фунтом стерлінгів.
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+1
OKs100
С такой игрой МЮ рискует вылететь в Чемпионшип.
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0
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