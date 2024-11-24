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Ипсвич Таун
24.11.2024 18:30 – FT 1 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
24 ноября 2024, 22:46 |
542
1

АМОРИМ: «На таком уровне игроков не нужно обучать этому. Нужно разобраться»

Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал ничейный матч с Ипсвичем (1:1)

24 ноября 2024, 22:46 |
542
1
АМОРИМ: «На таком уровне игроков не нужно обучать этому. Нужно разобраться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

24 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ 2024/25 между командами Ипсвич и Манчестер Юнайтед.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Портман Роуд. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи наставник красных дьяволов Рубен Аморим, для которого это был дебют на посту главного тренера в Юнайтеде, прокомментировал ничейный результат матча:

«Эта лига сложна, это понятно с первого момента. Мои игроки слишком много думали, это чувствовалось. Не только с мячом, но и в плане того, где они должны были располагаться. И это сложно, потому что я всего два дня с командой. Сложный матч, мы несколько раз теряли мяч без давления. Нужно контролировать мяч и темп игры. Они не сделали этого, но действительно старались.

Есть проблема с принятием решений, на таком уровне игроков не нужно обучать этому. Мы делаем некоторые вещи не в тот момент, и с этим нужно разобраться. Мы должны улучшить понимание игры. Нам понадобится много времени, чтобы проработать эти вещи.

На этой неделе я говорил больше, чем за четыре года в «Спортинге». А если ты слишком много говоришь, но не побеждаешь, всем становится тяжело. Я просто хочу работать со своими футболистами, вот и все, но я понимаю, что здесь все устроено по-другому».

Видеообзор матча Ипсвич – Манчестер Юнайтед (1:1)

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Омари Хатчинсон (Ипсвич Таун).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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Даниил Агарков Источник: Sky Sports
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Комментарии 1
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Brian
Время есть. Будем смотреть. Главное что Аморим понимает что проблемы в команде есть и их нужно решать.
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