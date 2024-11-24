Ипсвич Таун

24 ноября на «Портмен Роуд» пройдет матч 12-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ипсвич» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ипсвич

Команда еще недавно могла похвастаться только славными страницами прошлого при крайне унылом настоящем, в котором обладатель трофеев болтался в третьем дивизионе страны. Но все изменилось при Киране Маккене - достаточно сказать, что этот молодой наставник обеспечил два повышения в классе кряду. Только вернувшись в 2023-м году в Чемпионшип, трактористы там заняли второе место, и отправились еще выше. Понимая новый уровень, руководство клуба потратила свыше сотни миллионов на новичков. Но поначалу новичок брал максимум ничьи. И только в крайнем туре получилось оформить победу, причем в момент, когда этого мало ждали: на поле Тоттенхэма. Героем стал как раз один из новичков, купленных летом, Дилеп. Именно его гол и передача и оформили итоговые сенсационные 2:1 в пользу гостей.

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Манчестер Юнайтед

Клуб сейчас из себя представляет кота в мешке. Ведь только в октябре руководство сделало то, что нужно было провернуть еще летом, после напрочь проваленного прошлого сезона - уволило тен Хага. В итоге на такой ход пошли после новых десятков миллионов, потраченных на новичков, и при заваленном старте, как в АПЛ, так и в Лиге Европы. С Рубеном Аморимом быстро договорились, но португалец приступил к обязанностям только на прошлой неделе, когда началась пауза на игры сборных. Он полон энтузиазма и обещает, что изменения будут видны уже в воскресенье. Вот только многие красные дьяволы уезжали в сборные, так что толком тренироваться все вместе начали только в мид-уик. Хорошо, что жребий подбросил одного из слабейших соперников для дебюта.

Статистика личных встреч

Все 4 последних поединка были выиграны МЮ, но после 2015-го года клубы между собой не играли.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех манкунианцев, пусть и не безоговорочно. Феерии, возможно, ждать еще рано, но такого соперника они обыграют (коэффициент - 1,64).