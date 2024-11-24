Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
24.11.2024 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 ноября 2024, 01:10 | Обновлено 24 ноября 2024, 01:11
53
0

Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 24 ноября в 18:30 по Киеву

24 ноября 2024, 01:10 | Обновлено 24 ноября 2024, 01:11
53
0
Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Twitter

24 ноября на «Портмен Роуд» пройдет матч 12-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ипсвич» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Ипсвич

Команда еще недавно могла похвастаться только славными страницами прошлого при крайне унылом настоящем, в котором обладатель трофеев болтался в третьем дивизионе страны. Но все изменилось при Киране Маккене - достаточно сказать, что этот молодой наставник обеспечил два повышения в классе кряду. Только вернувшись в 2023-м году в Чемпионшип, трактористы там заняли второе место, и отправились еще выше. Понимая новый уровень, руководство клуба потратила свыше сотни миллионов на новичков. Но поначалу новичок брал максимум ничьи. И только в крайнем туре получилось оформить победу, причем в момент, когда этого мало ждали: на поле Тоттенхэма. Героем стал как раз один из новичков, купленных летом, Дилеп. Именно его гол и передача и оформили итоговые сенсационные 2:1 в пользу гостей.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Манчестер Юнайтед

Клуб сейчас из себя представляет кота в мешке. Ведь только в октябре руководство сделало то, что нужно было провернуть еще летом, после напрочь проваленного прошлого сезона - уволило тен Хага. В итоге на такой ход пошли после новых десятков миллионов, потраченных на новичков, и при заваленном старте, как в АПЛ, так и в Лиге Европы. С Рубеном Аморимом быстро договорились, но португалец приступил к обязанностям только на прошлой неделе, когда началась пауза на игры сборных. Он полон энтузиазма и обещает, что изменения будут видны уже в воскресенье. Вот только многие красные дьяволы уезжали в сборные, так что толком тренироваться все вместе начали только в мид-уик. Хорошо, что жребий подбросил одного из слабейших соперников для дебюта.

Статистика личных встреч

Все 4 последних поединка были выиграны МЮ, но после 2015-го года клубы между собой не играли.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех манкунианцев, пусть и не безоговорочно. Феерии, возможно, ждать еще рано, но такого соперника они обыграют (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua
Ипсвич Таун
24 ноября 2024 -
18:30
Манчестер Юнайтед
Победа Манчестер Юнайтед 1.64 Сделать ставку
По теме:
Жузеп ГВАРДИОЛА: «мы проиграли не из-за тактики, а из-за психологии»
Нванери стал вторым в списке самых молодых авторов гола в АПЛ
Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Дебют Аморима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ипсвич Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
Футбол | 23 ноября 2024, 07:26 2
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец

23 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ

АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
Бокс | 23 ноября 2024, 07:52 4
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»

Британский боксер отметил Мартина Баколе

Барселона потеряла победу в Ла Лиге, пропустив дважды за 2 минуты
Футбол | 23.11.2024, 23:57
Барселона потеряла победу в Ла Лиге, пропустив дважды за 2 минуты
Барселона потеряла победу в Ла Лиге, пропустив дважды за 2 минуты
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
Футбол | 23.11.2024, 04:32
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
Лунин или Куртуа? В Испании сообщили, кто сыграет за Реал в следующей матче
Футбол | 23.11.2024, 23:53
Лунин или Куртуа? В Испании сообщили, кто сыграет за Реал в следующей матче
Лунин или Куртуа? В Испании сообщили, кто сыграет за Реал в следующей матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
22.11.2024, 08:37
Футбол
ВИДЕО. Ястремская подарила сестре дорогущий автомобиль. Но уже не Porshe
ВИДЕО. Ястремская подарила сестре дорогущий автомобиль. Но уже не Porshe
22.11.2024, 21:25 2
Теннис
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
22.11.2024, 10:54
Футбол
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
22.11.2024, 14:13 16
Волейбол
Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер
Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер
23.11.2024, 09:00 18
Футбол
Джордж Форман назвал современного боксера, с которым он бы побоялся драться
Джордж Форман назвал современного боксера, с которым он бы побоялся драться
23.11.2024, 00:01
Бокс
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
23.11.2024, 08:10 9
Теннис
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 15:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем