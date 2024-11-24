Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Дебют Аморима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
24.11.2024 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 ноября 2024, 01:36 |
10
0

Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Дебют Аморима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 12-го тура АПЛ 2024/25

24 ноября 2024, 01:36 |
10
0
Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Дебют Аморима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

24 ноября состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Ипсвич и Манчестер Юнайтед.

Поединок пройдет на стадионе Портман Роуд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сейчас красные дьяволы занимают 15-е место в таблице чемпионата Англии с 15 очками из 33 возможных. У Ипсвича 8 пунктов и 19-я строчка.

Поединок против Ипсвича станет для Рубена Аморима дебютным на посту наставника Ман Юнайтед. Он заменил на этой должности Эрика тен Хага, перейдя из Спортинг.

Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Дебют Аморима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на SetantaSports.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Жузеп ГВАРДИОЛА: «мы проиграли не из-за тактики, а из-за психологии»
Нванери стал вторым в списке самых молодых авторов гола в АПЛ
Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ипсвич Манчестер Юнайтед смотреть онлайн дебют Рубен Аморим Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
Теннис | 23 ноября 2024, 08:10 9
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?

Наибольшее признание получил Новак Джокович

АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
Бокс | 23 ноября 2024, 07:52 4
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»

Британский боксер отметил Мартина Баколе

Падение лысого гения. Манчестер Сити проиграл пять матчей подряд
Футбол | 23.11.2024, 22:01
Падение лысого гения. Манчестер Сити проиграл пять матчей подряд
Падение лысого гения. Манчестер Сити проиграл пять матчей подряд
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
Футбол | 23.11.2024, 06:12
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
Лунин или Куртуа? В Испании сообщили, кто сыграет за Реал в следующей матче
Футбол | 23.11.2024, 23:53
Лунин или Куртуа? В Испании сообщили, кто сыграет за Реал в следующей матче
Лунин или Куртуа? В Испании сообщили, кто сыграет за Реал в следующей матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 07:22
Бокс
Джордж Форман назвал современного боксера, с которым он бы побоялся драться
Джордж Форман назвал современного боксера, с которым он бы побоялся драться
23.11.2024, 00:01
Бокс
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
«Не знаю, что это значит». Тренер Бельгии – о Украине в плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 15:02 5
Футбол
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
22.11.2024, 14:13 16
Волейбол
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
22.11.2024, 07:45
Футбол
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
22.11.2024, 08:37
Футбол
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
22.11.2024, 10:54
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Боже мой. Из-за этого Майк Тайсон и проиграл Полу»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Боже мой. Из-за этого Майк Тайсон и проиграл Полу»
23.11.2024, 00:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем