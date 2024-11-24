Ипсвич Таун

24 ноября состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Ипсвич и Манчестер Юнайтед.

Поединок пройдет на стадионе Портман Роуд. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

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Сейчас красные дьяволы занимают 15-е место в таблице чемпионата Англии с 15 очками из 33 возможных. У Ипсвича 8 пунктов и 19-я строчка.

Поединок против Ипсвича станет для Рубена Аморима дебютным на посту наставника Ман Юнайтед. Он заменил на этой должности Эрика тен Хага, перейдя из Спортинг.

Ипсвич – Манчестер Юнайтед. Дебют Аморима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на SetantaSports.