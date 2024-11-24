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Чемпионат Англии
Ипсвич Таун
24.11.2024 18:30 – FT 1 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
24 ноября 2024, 21:40 | Обновлено 24 ноября 2024, 21:46
63
0

Ипсвич – Манчестер Юнайтед – 1:1. Дебют Аморима. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Английской Премьер-лиги

24 ноября 2024, 21:40 | Обновлено 24 ноября 2024, 21:46
63
0
Ипсвич – Манчестер Юнайтед – 1:1. Дебют Аморима. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

В матче 12-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Ипсвичем» (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда из Манчестера провела первый матч под руководством нового главного тренера Рубена Аморима.

Уже на 2-й минуте открыл форвард МЮ Маркус Рэшфорд. На 43-й минуте хозяева сравняли счет усилиями Омари Хатчинсона.

«Манчестер Юнайтед» (16 очков) занимает 12-е место в АПЛ. «Ипсвич» идет на 18-й строчке (9 очков).

Премьер-лига. 12-й тур, 24 ноября

Ипсвич – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Хатчинсон, 43 – Рэшфорд, 2

Видео голов и обзор матча

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Омари Хатчинсон (Ипсвич Таун).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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Манчестер Юнайтед Ипсвич Рубен Аморим чемпионат Англии по футболу дебют Английская Премьер-лига Маркус Рэшфорд видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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