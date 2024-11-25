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  4. Владимир МАХАНЬКОВ: «Оболонь дома играет очень боевито»
Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 04:58 |
18
0

Владимир МАХАНЬКОВ: «Оболонь дома играет очень боевито»

Вратарь «Кривбасса» проанализировал матч 14-го тура УПЛ

25 ноября 2024, 04:58 |
18
0
Владимир МАХАНЬКОВ: «Оболонь дома играет очень боевито»
ФК Кривбасс. Владимир Маханьков

Голкипер «Кривбасса» Владимир Маханьков высказался по поводу матча против «Оболони» в 14-м туре УПЛ (1:0).

– Очень неожиданное ваше появление в матче. Когда вам об этом сказал Юрий Вернидуб?

– Да готовились к игре, и я на каждую игру готовлюсь, потому что хочется играть. Очень счастлив, что сегодня вышел и помог команде.

– Момент с пенальти. Когда пробивал Слободян, знали, куда будет бить?

– готовился и, в принципе, был готов, что он будет бить по мне – и заставил его пробить в тот угол, где и отбил.

– До этого у вас были отражены пенальти в УПЛ?

– В УПЛ – нет, в УПЛ – первый. Дай Бог, пойдет, как у Паламарчука, поэтому передаю ему поздравления, он тоже очень большой молодец. Отлично, что сегодня выиграли, потому что очень тяжелая погода, довольно тяжелое поле. Но таков уже начался зимний футбол. Главное было сегодня победить, набрать 3 пункта – и мы снова в борьбе за еврокубковые места.

– Еще немного по пенальти. С дебютом вас и с дебютом отбитым.

– В этом сезоне – да. Очень долго ждал и готовился к этому моменту, потому что нужно всегда быть готовым. Много примеров, когда ты долго не играешь, но… Очень счастлив, честно, что сегодня вышел.

– А на тренировках как часто отрабатываете отражение пенальти?

– Отрабатываем больше нашим вратарским цехом, с тренером. Периодически, бывает, отрабатываем. Бывало, перед кубковой игрой работали. В принципе, все в обычном режиме.

– Кроме этого эпизода, еще были моменты в матче, заставившие вас несколько понервничать?

– Конечно, достаточно такая непростая игра. Мы знали, куда мы приехали. «Оболонь» дома играет очень боевито, тем более при Сергее Юрьевиче они очень прибавили, я считаю. Сегодня у меня было несколько моментов, но это наша работа. Хорошо, что отыграли на ноль. Готовимся дальше, у нас будет очень тяжелая игра с «Полесьем», лобовая. Снова лобная, каждая игра – лобовая. Неважно, это команда из нижней части таблицы или из верхней. Будем ехать в Кривой Рог восстанавливаться и готовиться к «Полесью».

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Владимир Маханьков Кривбасс Кривой Рог Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь - Кривбасс
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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