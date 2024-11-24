Холодный расчет. Кривбасс минимально одолел Оболонь в Киеве

Текущая кампания выдалась сложной для киевской «Оболони» с самого начала, и поскольку смена главного тренера «пивоварам» в плане результатов помогла явно не на том уровне, который бы они хотели видеть, то перед экватором национального первенства мы все еще говорим о футболистах Сергея Шищенко, как о претендентах на вылет в Первую лигу.

Впрочем, бороться за выживание столичному коллективу точно не привыкать, поэтому каждый следующий матч «Оболонь» все равно рассматривает, в первую очередь, как возможность получить драгоценные зачетные баллы. А если в соперниках по домашней игре будет криворожский «Кривбасс», как это произошло в четырнадцатом туре? Ну и что с того, если что команде Шищенко, что подопечным Юрия Вернидуба очки нужны здесь и сейчас. Правда, для решения совершенно отличных друг от друга задач на сезон.

Уже после завершения противостояния на «Оболонь Арене» можно точно утверждать, что зрители стали свидетелями очень качественного футбола, несмотря на довольно скромный итоговый счет. Каждый придерживался своей тактики – «пивовары» где-то уступали владением мячом, но только ради того, чтобы иметь возможность контратаковать. «Красно-белые» тем временем сначала явно задержались с созданием голевых моментов, но со временем начали стабильно добираться до чужих ворот.

И сразу же гол – на 25 минуте Твердохлеб в центре штрафной перевел в сетку передачу Дибанго из глубины левого фланга. И если бы в эпизоде за мгновение до этого не появился молодой Шевченко со своим прикосновением к мячу в потенциальном офсайде, то даже без VAR этот момент мог бы обойтись. Однако и просмотр повтора подтвердил, что гол «Кривбасса» таки надо было засчитывать.

Команда Шищенко этому факту точно не обрадовалась, но и не сгневалась, а наоборот ответила не менее опасным моментом, но уже не результативным. Во время следующего стандарта «Оболони» тот же Твердохлеб встретил рукой подачу в центре штрафной, и мы снова стали свидетелями просмотра VAR, после которого был назначен пенальти. Однако в УПЛ пока вратари такого уровня, что даже одиннадцатиметровые не являются гарантированной возможностью забить гол, в чем убедился Слободян во время своего удара в правый угол ворот Маханькова.

«Кривбасс» таким образом отстоял победный счет в первом тайме, тогда как после перерыва от команды Вернидуба мы уже видели более спокойный футбол в плане атаки. Можно сказать, что от счета играли гости, но и хозяева это тоже делали, вот только им надо было наоборот повышать обороты.

Но с моментами у «Оболони» на этот раз все было слишком трудно – удары Слободяна и Близниченко мы вспомним, а вот чтобы больше создали «пивовары», то так уж и не скажешь наверняка.

Как следствие, в конце игры именно «Кривбасс» чувствовал себя более уверенно во время контратак на ворота соперников, которые откровенно подставлялись под удар в попытке хоть как-то спасти матч. Но «Оболонь» так и не смогла хотя бы на ничью, поэтому планирует зацепиться за очки в следующем гостевом дерби против киевского «Левого Берега», тогда как криворожский «Кривбасс» дома будет играть против житомирского «Полесья».

Наши оценки:

«Оболонь» (замены): Близниченко – 6,5, Бычек – 6,0, Тарануха – 6,0, Лях – 6,0, Теслюк – б/о.

«Кривбасс» (замены): Кожушко – 6,0, Микитишин – 6,5, Хомченовский – 6,0, Аморозо – б/о.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Оболонь» – «Кривбасс» – 0:1

Гол: Твердохлеб, 25

Предупреждения: Черненко, 44, Приймак, 61, Дубко, 63, Близниченко, 82 – Шевченко, 28, Соса, 51, Твердохлеб, 77

На 32-й минуте Олег Слободян («Оболонь») не забил пенальти (вратарь).

«Оболонь»: Федоривский – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась – Витенчук (Теслюк, 80) – Мединский (Лях, 73), Слободян (Тарануха, 66), Черненко, Грисьо (Близниченко, 46) – Суханов (Бычек, 66).

«Кривбасс»: Маханьков – Дибанго, Драмбаев, Понедельник, Бандейра (Микитишин, 56) – Илич – По (Кожушко, 46), Шевченко (Хомченовский, 74), Твердохлеб (Аморозо, 90), Д. Кузык – Соса.

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 12 (3) – 9 (4)

Угловые: 5 – 4

Оффсайды: 3 – 1.

ОБОЛОНЬ – КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C