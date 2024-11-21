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Премьер-лига
Оболонь
24.11.2024 13:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
21 ноября 2024, 21:05 | Обновлено 21 ноября 2024, 21:07
36
0

Оболонь – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ

21 ноября 2024, 21:05 | Обновлено 21 ноября 2024, 21:07
36
0
Оболонь – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь Киев

В воскресенье, 24 ноября, в 13:00 состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют киевская «Оболонь» и «Кривбасс».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Оболонь – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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