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Оболонь
24.11.2024 13:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 23:54 |
54
0

Оболонь – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«пивовары» просыпаются из спячки

23 ноября 2024, 23:54 |
54
0
Оболонь – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В четырнадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в воскресенье, 24 ноября, в Киеве встретятся «Оболонь» и «Кривбасс». Хозяева поля, в прошлом туре одержавшие непростую победу над ЛНЗ, будут играть против «Кривбасса», который постепенно приближается к топ-5 турнирной таблицы УПЛ.

Оболонь

К поединку с черкасским ЛНЗ «Оболонь» подходила с серией из 5 матчей без побед, но в Черкассах «пивовары» благодаря голу в исполнении Олега Слободяна одержали первую выездную победу в этом сезоне и смогли догнать в турнирной таблице дебютанта турнира «Левый Берег» .

И после той победы главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко «наградил» своих подопечных контрольным матчем против «Черноморца», где «пивовары» разгромно проиграли своему сопернику 1:5. Теперь «Оболонь» готовится к поединку с «Кривбассом», которого «пивоварам» еще ни разу не удалось победить в рамках чемпионата Украины.

Матч с «Кривбассом» пропустит из-за перебора желтых карточек Валерий Дубко.

Кривбасс

А вот «Кривбасс» перед международной паузой поделил очки с «Колосом», сыграв вничью 1:1. Вряд ли для команды Юрия Вернидуба такой результат является удовлетворительным, но криворожцы продолжают находиться на шестой позиции в УПЛ и в случае победы смогут приблизиться к зоне еврокубков.

Во время перерыва «Кривбасс» в отличие от «Оболони» не проводил никаких спаррингов, поэтому в более лучшей форме готовился к поединку чемпионата. При этом, восстановился от травмы капитан команды Дмитрий Хомченовский.

И теперь «Кривбас» едет в столицу, где будет играть против местной «Оболони», которая захочет продолжить набирать очки в рамках УПЛ.

В игре против «Оболони» из-за перебора желтых карточек не сможет сыграть Джихад Бизимана.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 3 раза. В тех встречах была зафиксирована победа «Кривбасса» и 2 ничьи. Разница забитых мячей составляет 1:0 в пользу «Кривбасса». В прошлом сезоне в первом круге команды расписали «пресную» ничью 0:0. А уже во втором круге «Кривбасс» одержал минимальную победу 1:0 благодаря голу Дениса Кузыка.

Прогноз на противостояние

Для «Кривбасса» важно сейчас брать очки, чтобы зацепиться за зону еврокубков и двигаться вверх. Однако и «Оболони» не менее важно будет не проиграть, чтобы продлить удачную серию. А учитывая, что «Оболонь» еще ни разу не побеждала криворожцев в рамках УПЛ, рискнем спрогнозировать победу «пивоваров» в этом матче.

Ориентировочные составы:

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Карась, Приймак, Мединский, Витенчук, Близниченко, Черненко, Груша, Суханов, Тарануха

«Кривбасс»: Клищук, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Кузык, Хомченовский, Микитишин, Илич, Твердохлеб, Задерака, Соса

Прогноз Sport.ua
Оболонь
24 ноября 2024 -
13:00
Кривбасс
Победа Оболони 4.80 Сделать ставку
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Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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