В воскресенье, 24-го листопада, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Команда Сергея Шищенко перед уходом на ноябрьский перерыв наконец-то смогла победить и хоть немного оторвалась от дна турнирной таблицы. Коллектив Юрия Вернидуба, наоборот, перестал побеждать, но и не проигрывает уже четыре встречи кряду, поэтому продолжает держаться вблизи зоны борьбы за еврокубки. При этом «пивовары» – одна из наименее результативных команд чемпионата, а «красно-белые» пропускают на уровне с претендентами на чемпионство. Кажется, нас ждет не слишком результативный футбол.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.