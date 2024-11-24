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Премьер-лига
Оболонь
24.11.2024 13:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 02:09 | Обновлено 24 ноября 2024, 02:13
17
1

Оболонь – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

24 ноября 2024, 02:09 | Обновлено 24 ноября 2024, 02:13
17
1
Оболонь – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
ФК Оболонь Киев

В воскресенье, 24-го листопада, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало в 13:00.

Команда Сергея Шищенко перед уходом на ноябрьский перерыв наконец-то смогла победить и хоть немного оторвалась от дна турнирной таблицы. Коллектив Юрия Вернидуба, наоборот, перестал побеждать, но и не проигрывает уже четыре встречи кряду, поэтому продолжает держаться вблизи зоны борьбы за еврокубки. При этом «пивовары» – одна из наименее результативных команд чемпионата, а «красно-белые» пропускают на уровне с претендентами на чемпионство. Кажется, нас ждет не слишком результативный футбол.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Оболонь» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
24 ноября 2024 -
13:00
Кривбасс
Победа Оболони 4.80 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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