Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
«Горожане» проиграли в последнем матче «Тоттенхэму»
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отреагировал на пятое подряд поражение «горожан» от «Тоттенхэма» (0:4).
«Мы неплохо начали этот матч, но не смогли забить, а затем пропустили. Через несколько минут мы пропустили второй гол, это эмоционально нас подавило. Наша защита сейчас играет не на должном уровне.
С нами такого еще не случалось, мы должны смотреть на вещи под другим углом, и найти путь к победам, особенно в следующем поединке. Мы очень волнуемся после поражений, это нормально.
Почему мы проигрываем? Я думаю дело здесь не в тактике команды. Мы не привыкли к такому, но это жизнь, бывают моменты, когда ты падаешь и сейчас нам нужно подняться», – сказал Гвардиола после матча.
Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл пять матчей подряд.
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