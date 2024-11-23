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  4. Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Англия
23 ноября 2024, 22:56 |
546
0

Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд

«Горожане» проиграли в последнем матче «Тоттенхэму»

23 ноября 2024, 22:56 |
546
0
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отреагировал на пятое подряд поражение «горожан» от «Тоттенхэма» (0:4).

«Мы неплохо начали этот матч, но не смогли забить, а затем пропустили. Через несколько минут мы пропустили второй гол, это эмоционально нас подавило. Наша защита сейчас играет не на должном уровне.

С нами такого еще не случалось, мы должны смотреть на вещи под другим углом, и найти путь к победам, особенно в следующем поединке. Мы очень волнуемся после поражений, это нормально.

Почему мы проигрываем? Я думаю дело здесь не в тактике команды. Мы не привыкли к такому, но это жизнь, бывают моменты, когда ты падаешь и сейчас нам нужно подняться», – сказал Гвардиола после матча.

Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл пять матчей подряд.

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Дмитро Олійник Источник: BBC
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