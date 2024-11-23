Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола отреагировал на пятое подряд поражение «горожан» от «Тоттенхэма» (0:4).

«Мы неплохо начали этот матч, но не смогли забить, а затем пропустили. Через несколько минут мы пропустили второй гол, это эмоционально нас подавило. Наша защита сейчас играет не на должном уровне.

С нами такого еще не случалось, мы должны смотреть на вещи под другим углом, и найти путь к победам, особенно в следующем поединке. Мы очень волнуемся после поражений, это нормально.

Почему мы проигрываем? Я думаю дело здесь не в тактике команды. Мы не привыкли к такому, но это жизнь, бывают моменты, когда ты падаешь и сейчас нам нужно подняться», – сказал Гвардиола после матча.

Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл пять матчей подряд.

