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Англия
24 ноября 2024, 17:43 | Обновлено 24 ноября 2024, 18:00
3187
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Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе

Наставник «горожан» заинтересован в подписании Мартина Субименди и Джереми Фримпонга

24 ноября 2024, 17:43 | Обновлено 24 ноября 2024, 18:00
3187
0
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Испанский наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола на фоне серьезного кризиса, в который угодили «горожане» в последнее время, задумался над необходимостью немедленно усилить команду.

В январское трансферное окно Гвардиола попросит у боссов клуба подписать Мартина Субименди из «Реал Сосьедада» и Джереми Фримпонга из «Байера».

Трансфер первого оценивается в 60 миллионов евро – именно такой является клаусула хавбека, которым Гвардиола хочет заменить травмированного обладателя Золотого мяча-2024 Родри.

Что касается Фримпонга, то им наставник «Сити» рассчитывает в долгосрочной перспективе заменить Кайла Уокера на правом фланге обороны. За 23-летнего нидерландца, являющегося воспитанником академии «Манчестер Сити», его нынешний клуб – «Байер» – как ожидается, запросит порядка 50 миллионов евро.

Таким образом, уже в январе «Манчестер Сити» может пойти на покупку двух игроков за более чем 100 миллионов евро, чтобы угодить Гвардиоле и сделать команду более конкурентной в ближайшем будущем.

Сам наставник, как отмечает источник, считает, что «горожанам» нужны радикальные кадровые перемены, чтобы исправить к лучшему нынешнюю негативную ситуацию.

Ранее сообщалось, что подписать Субименди в январе вновь постарается «Ливерпуль», который был близок к этому летом, но в итоге потерпел неудачу.

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Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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