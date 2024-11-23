Машина Гвардиолы дала сбой: интересный антирекорд в матче против Тоттенхэма

23 ноября, в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги на поле встретились Манчестер Сити и Тоттенхэм. Матч состоялся на Этихаде – домашнем стадионе горожан. Конечный счет игры – 4:0 в пользу гостей.



Голами отметились следующие игроки: Джеймс Мэддисон (13, 20), Педро Порро (52) и Бреннан Джонсон (90+3).



Манчестер Сити Жузепа Гвардиолы в последнее время сам не свой: 5 поражений в последних 5 матчах.



В матче против Тоттенхэма горожане обновили свой антирекорд 14-летней давности, пропустив 2 гола в домашнем матче АПЛ до 20-й минуты матча. Последний раз подобное случалось в игре против Эвертона в сезоне 2010/11.



После встречи с Тоттенхэмом Манчестер Сити занимает 2-е место в таблице АПЛ, имея 23 очка после 12 матчей. Выше в таблице находится только Ливерпуль, у которого 28 очков и предстоящая игра 12-го тура АПЛ против Саутгемптона.

Дмитрий БАНАР