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Англия
23 ноября 2024, 22:08 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:19
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0

Машина Гвардиолы дала сбой: интересный антирекорд в матче против Тоттенхэма

Сити впервые с 2010 года проигрывал в два мяча до 20-й минуты домашнего матча АПЛ

23 ноября 2024, 22:08 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:19
511
0
Машина Гвардиолы дала сбой: интересный антирекорд в матче против Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

23 ноября, в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги на поле встретились Манчестер Сити и Тоттенхэм. Матч состоялся на Этихаде – домашнем стадионе горожан. Конечный счет игры – 4:0 в пользу гостей.

Голами отметились следующие игроки: Джеймс Мэддисон (13, 20), Педро Порро (52) и Бреннан Джонсон (90+3).

Манчестер Сити Жузепа Гвардиолы в последнее время сам не свой: 5 поражений в последних 5 матчах.

В матче против Тоттенхэма горожане обновили свой антирекорд 14-летней давности, пропустив 2 гола в домашнем матче АПЛ до 20-й минуты матча. Последний раз подобное случалось в игре против Эвертона в сезоне 2010/11.

После встречи с Тоттенхэмом Манчестер Сити занимает 2-е место в таблице АПЛ, имея 23 очка после 12 матчей. Выше в таблице находится только Ливерпуль, у которого 28 очков и предстоящая игра 12-го тура АПЛ против Саутгемптона.

Дмитрий БАНАР

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Манчестер Сити Тоттенхэм Манчестер Сити - Тоттенхэм антирекорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Жузеп Гвардиола
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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