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  4. Падение лысого гения. Манчестер Сити проиграл пять матчей подряд
Англия
23 ноября 2024, 22:01 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:11
1063
3

Падение лысого гения. Манчестер Сити проиграл пять матчей подряд

Это первый подобный случай в тренерской карьере Гвардиолы

23 ноября 2024, 22:01 | Обновлено 23 ноября 2024, 22:11
1063
3
Падение лысого гения. Манчестер Сити проиграл пять матчей подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

23 ноября, в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги на Этихаде состоялся матч Манчестер Сити – Тоттенхэм. Горожане потерпели разгромное поражение: матч закончился со счетом 4:0 в пользу шпор.

Для Жузепа Гвардиолы это первый случай в тренерской карьере, когда его команда потерпела пять поражений подряд.

Кроме того, Манчестер Сити впервые с 2006 года уступил в пяти играх подряд: Тоттенхэм (1:2), Борнмут (1:2), Брайтон (1:2), Спортинг (1:4), Тоттенхэм (0:4). В следующем туре Премьер-лиги горожане встретятся с Ливерпулем.

Сейчас статистика Манчестер Сити в этом сезоне во всех турнирах выглядит следующим образом: 19 матчей, 11 побед, 3 ничьи, 5 поражений.

Дмитрий БАНАР

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Манчестер Сити Тоттенхэм Манчестер Сити - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу антирекорд Жузеп Гвардиола
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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VovanSidorovi4
Это ещё не дно.
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+1
OKs100
Думаю серия продлится до 12 матчей подряд.
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0
Український Крим
Лівер може зробити шостий ая-яй програш Ліверу означатиме втрату шансів на чемпіонство
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0
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