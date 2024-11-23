Падение лысого гения. Манчестер Сити проиграл пять матчей подряд
Это первый подобный случай в тренерской карьере Гвардиолы
23 ноября, в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги на Этихаде состоялся матч Манчестер Сити – Тоттенхэм. Горожане потерпели разгромное поражение: матч закончился со счетом 4:0 в пользу шпор.
Для Жузепа Гвардиолы это первый случай в тренерской карьере, когда его команда потерпела пять поражений подряд.
Кроме того, Манчестер Сити впервые с 2006 года уступил в пяти играх подряд: Тоттенхэм (1:2), Борнмут (1:2), Брайтон (1:2), Спортинг (1:4), Тоттенхэм (0:4). В следующем туре Премьер-лиги горожане встретятся с Ливерпулем.
Сейчас статистика Манчестер Сити в этом сезоне во всех турнирах выглядит следующим образом: 19 матчей, 11 побед, 3 ничьи, 5 поражений.
Дмитрий БАНАР
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уход в другую команду этим исполнителям нужен, прежде всего, чтобы не загубить карьеру…
23 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ