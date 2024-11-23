Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити опозорился дома против Тоттенхэма, проиграв пятый матч подряд
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
23.11.2024 19:30 – FT 0 : 4
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 ноября 2024, 21:27 |
606
6

Ман Сити опозорился дома против Тоттенхэма, проиграв пятый матч подряд

«Горожане» продолжили серию неудач

23 ноября 2024, 21:27 |
606
6
Ман Сити опозорился дома против Тоттенхэма, проиграв пятый матч подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Тоттенхэм

В субботу, 23 ноября, прошел матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Все голы АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер». Хозяева сенсационно проиграли со счетом 0:4. Голы за «Тоттенхэм» забивали Мэддисон (дубль), Поро и Джонсон.

«Манчестер Сити» проиграл пятый матч подряд во всех турнирах – подобного под руководством Гвардиолы еще не было.

«Горожане» занимают в турнирной таблице АПЛ вторую строчку с 23 баллами, уже завтра лидирующий «Ливерпуль» может оторваться на 8 очков. У «Тоттенхэма» шестая позиция и 19 очков.

АПЛ. 14-й тур, 11 ноября.

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:4
Голы: Мэддисон, 13, 20, Поро, 53, Джонсон, 90+3.

Манчестер Сити – Эдерсон, Гвардиол, Аканджи, Стоунз (Аке, 46), Уокер, Бернарду Силва, Льюис (Грилиш, 74), Гюндоган, Фоден, Савио (де Брюйне, 74), Холанд.

Тоттенхэм – Викарио, Удоджи, Дэвис, Дрэгушин, Порро, Мэддисон, Биссума, Сарр, Сон Хын Мин (Джонсон, 63), Соланке, Кулусевски.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

По теме:
ВИДЕО. Это разгром. Тоттенхэм забил четвертый гол в ворота Манчестер Сити
ВИДЕО. Тоттенхэм забил третий гол в ворота Манчестер Сити
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Тоттенхэм Джеймс Мэддисон
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
Бокс | 23 ноября 2024, 07:52 3
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»

Британский боксер отметил Мартина Баколе

ВИДЕО. Ястремская подарила сестре дорогущий автомобиль. Но уже не Porshe
Теннис | 22 ноября 2024, 21:25 2
ВИДЕО. Ястремская подарила сестре дорогущий автомобиль. Но уже не Porshe
ВИДЕО. Ястремская подарила сестре дорогущий автомобиль. Но уже не Porshe

У Иванны появилась первая машина – BMW

Голевая засуха. Милан и Ювентус разошлись миром.
Футбол | 23.11.2024, 21:02
Голевая засуха. Милан и Ювентус разошлись миром.
Голевая засуха. Милан и Ювентус разошлись миром.
Шахтер – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 23.11.2024, 16:50
Шахтер – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
Футбол | 23.11.2024, 06:12
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Maks23
Тоттенхем браво!
Ответить
+1
ManCity
Результат «мудрої» стратегії Гвардіоли - постійні експерименти із складом. Накупивши захисників більше ніж напів мільйона, володіючи у кожному матчі перевагою у володінні мʼячем так ганебно програвати. 
Ответить
-1
antt
І тепер з Гвардіолою продовжили контракт?! І навіть після цього такий провал знову
Ответить
-1
luceorius
 Коли здавалось, що вже гірше бути не може, стало таки ще гірше. Гвардіола шарлатан, а шейхи лохи.
Ответить
-1
Viktor Shuper
трахнули по повній, 5 пробитіє підряд 
Ответить
-1
Viktor Shuper
5 просер підряд, оце жесть) я чомусь думав що в цьому матчі конкретно повинні перемогти, а воно он як 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
Рекорд Мудрика не побьет. Известно, за сколько Забарный перейдет в топ-клуб
21.11.2024, 20:41 75
Футбол
Пол признался, заработал ли он за бой с Майком Тайсоном 90 млн долларов
Пол признался, заработал ли он за бой с Майком Тайсоном 90 млн долларов
21.11.2024, 22:06
Бокс
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
22.11.2024, 08:37
Футбол
Джордж Форман назвал современного боксера, с которым он бы побоялся драться
Джордж Форман назвал современного боксера, с которым он бы побоялся драться
23.11.2024, 00:01
Бокс
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
ВАЦКО: «Знаете, что будет после того, как Тимощук выиграл суд против УАФ?»
21.11.2024, 20:57 8
Футбол
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?
23.11.2024, 08:10 8
Теннис
Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
22.11.2024, 16:25
Футбол
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
«В его стране война, а он...» Известно, почему не прошел бой Лома – Дэвис
22.11.2024, 09:18 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем