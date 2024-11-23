Ман Сити опозорился дома против Тоттенхэма, проиграв пятый матч подряд

В субботу, 23 ноября, прошел матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

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Игра прошла в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер». Хозяева сенсационно проиграли со счетом 0:4. Голы за «Тоттенхэм» забивали Мэддисон (дубль), Поро и Джонсон.

«Манчестер Сити» проиграл пятый матч подряд во всех турнирах – подобного под руководством Гвардиолы еще не было.

«Горожане» занимают в турнирной таблице АПЛ вторую строчку с 23 баллами, уже завтра лидирующий «Ливерпуль» может оторваться на 8 очков. У «Тоттенхэма» шестая позиция и 19 очков.

АПЛ. 14-й тур, 11 ноября.

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:4

Голы: Мэддисон, 13, 20, Поро, 53, Джонсон, 90+3.

Манчестер Сити – Эдерсон, Гвардиол, Аканджи, Стоунз (Аке, 46), Уокер, Бернарду Силва, Льюис (Грилиш, 74), Гюндоган, Фоден, Савио (де Брюйне, 74), Холанд.



Тоттенхэм – Викарио, Удоджи, Дэвис, Дрэгушин, Порро, Мэддисон, Биссума, Сарр, Сон Хын Мин (Джонсон, 63), Соланке, Кулусевски.

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