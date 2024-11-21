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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
23.11.2024 19:30 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 ноября 2024, 16:01 |
90
0

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 ноября в 19:30 матч чемпионата Англии

21 ноября 2024, 16:01 |
90
0
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Тоттенхэм

В субботу, 23 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Сити – Тоттенхэм
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Манчестер Сити Тоттенхэм Манчестер Сити - Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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