23.11.2024 19:30 - : -
Англия21 ноября 2024, 16:01 |
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Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 ноября в 19:30 матч чемпионата Англии
21 ноября 2024, 16:01 |
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В субботу, 23 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – ТоттенхэмСмотреть трансляцию
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