В субботу, 23 ноября, состоится матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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