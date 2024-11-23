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Манчестер Сити
23.11.2024 19:30 - : -
Тоттенхэм
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23 ноября 2024, 01:09 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:18
33
0

Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 23 ноября в 19:30 по Киеву

23 ноября 2024, 01:09 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:18
33
0
Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
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23 ноября на «Этихад» пройдет матч 12-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда при Гвардиоле стала практически безоговорочно доминирующей силой в английском футболе. А в 2023-м году даже получилось наконец-то выиграть Лигу чемпионов. Сохранить Ушастого не вышло - весной обидно вылетели по пенальти от мадридского Реала. Но сейчас у горожан накопилось немало проблем, начиная от продажи Альвареса, без приобретения ему прямой замены, и тяжелых травм Бобба и Родри, и заканчивая грядущим пиком расследования массы финансовых нарушений. Несмотря на это, поначалу были хорошие результаты. Холланд очень много забивает, и взял с партнерами Суперкубок, а также возглавил турнирную таблицу АПЛ. Но при этом чемпион чуть не проиграл дома в большинстве Арсеналу, более того, тот же Стоунз на 90+ минуты забил победный Вулверхэмптону. Но сейчас у гранда четыре поражения кряду: он вылетел из Кубка Лиги, уступив Тоттенхэму, проиграл по 1:2 в АПЛ Борнмуту и Брайтону, а в Лиге чемпионов были унизительные 1:4 в Лиссабоне от Спортинга.

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Тоттенхэм Хотспур

Клуб под руководством Постекоглу вел борьбу за возвращение в топ-4. И почти преуспели, даже без ушедшего в 2023-м году Кейна. Кстати, этим летом шпоры сосредоточились на том, чтобы найти замену для Харри, не поскупившись ради подписания Соланке. Доминик постепенно освоился в Лондоне, и начал забивать. Но в целом пока что команде не хватает стабильности. Она может выиграть у Манчестер Сити и разгромить Астон Виллу, но потом остаться вообще без очков с Ипсвичем. Как итог, сейчас побед и поражений поровну, по пять, и, соответственно, место в середине таблицы АПЛ.

Статистика личных встреч

В 8 последних очных поединках Хотспурс победили четырежды, с учетом недавнего успеха в Кубке Лиги, при трех поражениях.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут довольно легкой победы горожан в зрелищном поединке. Но футболисты только вернулись из сборных, так что пока поставим на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
23 ноября 2024 -
19:30
Тоттенхэм
Тотал меньше 3.5 1.87 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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