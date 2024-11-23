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Англия
23 ноября 2024, 23:56 |
313
0

Попытка номер два. Ливерпуль вновь идет за чемпионом Европы

«Красные» во второй раз попытаются подписать Мартина Субименди

23 ноября 2024, 23:56 |
313
0
Попытка номер два. Ливерпуль вновь идет за чемпионом Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Испанский полузащитник «Сосьедада» Мартин Субименди вновь является предметом интереса «Ливерпуля», сообщает TEAMTalk.

Руководство «красных» впечатлено стартом команды под рукодством Арне Слота, но осознает необходимость усиления центра поля. Летом английский клуб почти подписал Мартина, но игрок в последний момент отказался от трансфера. Лидеры чемпионата Англии предпримут вторую попытку, но столкнутся с конкуренцией со стороны «Арсенала».

Сейчас игрок заинтересован в трансфере «на повышение», имея в контракте пункт об отступных в размере 60 миллионов евро.

Мартин Субименди стал чемпионом Европы со сборной Испании летом.

В текущем сезоне Мартин Субименди провел 16 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отда 1 ассист.

Вратарь «Ливерпуля» может стать игроком «Галатасарая».

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Данііл Киріяка Источник: TeamTalk
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