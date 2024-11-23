Попытка номер два. Ливерпуль вновь идет за чемпионом Европы

Испанский полузащитник «Сосьедада» Мартин Субименди вновь является предметом интереса «Ливерпуля», сообщает TEAMTalk.

Руководство «красных» впечатлено стартом команды под рукодством Арне Слота, но осознает необходимость усиления центра поля. Летом английский клуб почти подписал Мартина, но игрок в последний момент отказался от трансфера. Лидеры чемпионата Англии предпримут вторую попытку, но столкнутся с конкуренцией со стороны «Арсенала».

Сейчас игрок заинтересован в трансфере «на повышение», имея в контракте пункт об отступных в размере 60 миллионов евро.

Мартин Субименди стал чемпионом Европы со сборной Испании летом.

В текущем сезоне Мартин Субименди провел 16 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отда 1 ассист.

Вратарь «Ливерпуля» может стать игроком «Галатасарая».