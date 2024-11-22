Галатасарай может подписать звезду Ливерпуля
Алиссон может перейти в турецкий гранд
Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон может стать игроком «Галатасарая», сообщает Sabah.
Контракт основного вратаря турецкого гранда Фернандо Муслеры закончится в конце этого сезона и потому «львы» будут вынуждены выйти на рынок голкиперов летом. Бразильский вратарь может покинуть Англию из-за прихода в «Ливерпуль» Гиорги Мамардашвили, который станет первым номером. У него, очевидно, будут предложения от множества клубов Европы.
В текущем сезоне Алиссон провел 8 матчей на клубном уровне, из которых «на ноль» было сыграно 6.
Нападающий «Тоттенхэма» может перейти в «Галатасарай».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер сборной Украины воспринимает матчи против Бельгии как возможность сделать шаг вперед
Алексей Сыч считает, что сине-желтым не повезло