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Турция
22 ноября 2024, 18:51 | Обновлено 22 ноября 2024, 18:53
324
0

Галатасарай может подписать звезду Ливерпуля

Алиссон может перейти в турецкий гранд

22 ноября 2024, 18:51 | Обновлено 22 ноября 2024, 18:53
324
0
Галатасарай может подписать звезду Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон

Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон может стать игроком «Галатасарая», сообщает Sabah.

Контракт основного вратаря турецкого гранда Фернандо Муслеры закончится в конце этого сезона и потому «львы» будут вынуждены выйти на рынок голкиперов летом. Бразильский вратарь может покинуть Англию из-за прихода в «Ливерпуль» Гиорги Мамардашвили, который станет первым номером. У него, очевидно, будут предложения от множества клубов Европы.

В текущем сезоне Алиссон провел 8 матчей на клубном уровне, из которых «на ноль» было сыграно 6.

Нападающий «Тоттенхэма» может перейти в «Галатасарай».

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Данііл Киріяка Источник: Sabah
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