Галатасарай может подписать звезду Ливерпуля

Бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон может стать игроком «Галатасарая», сообщает Sabah.

Контракт основного вратаря турецкого гранда Фернандо Муслеры закончится в конце этого сезона и потому «львы» будут вынуждены выйти на рынок голкиперов летом. Бразильский вратарь может покинуть Англию из-за прихода в «Ливерпуль» Гиорги Мамардашвили, который станет первым номером. У него, очевидно, будут предложения от множества клубов Европы.

В текущем сезоне Алиссон провел 8 матчей на клубном уровне, из которых «на ноль» было сыграно 6.

Нападающий «Тоттенхэма» может перейти в «Галатасарай».