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Англия
20 ноября 2024, 14:57 | Обновлено 20 ноября 2024, 15:10
219
0

На футбольную пенсию. Звездный нападающий из АПЛ может поехать в Турцию

Сон Хын Мин может стать игроком «Галатасарая»

20 ноября 2024, 14:57 | Обновлено 20 ноября 2024, 15:10
219
0
На футбольную пенсию. Звездный нападающий из АПЛ может поехать в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может стать игроком «Галатасарая», сообщает Fanatic.

Клуб из Турции летом избавился от 3 своих фланговых игроков: Актюркоглу, Тете и Заа. Зимой клуб может покинуть Хаким Зиеш.

Руководство «Галатасарая» хочет компенсировать утраты подписание суперзвезды и подписание 32-летнего лидера «шпор» является отличным вариантом. Не исключено как и подписание зимой. так и трансфер летом в качестве свободного агента, ибо контракт корейца заканчивается летом 2025-го года.

Преградой для клуба могут стать переговоры, идущие между «Тоттэнхемом» и Соном, который может продлить свой контракт еще на год.

В текущем сезоне Сон Хын Мин провел 11 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.

Сон Хын Мин обогнал легенду сборной Нидерландов по голам за сборные.

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Сон Хын Мин Галатасарай Тоттенхэм продление контракта трансферы трансферы АПЛ Уилфрид Заа Керем Актюркоглу Тете Хаким Зиеш чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Турции по футболу
Данііл Киріяка Источник: Fanatik
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