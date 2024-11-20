На футбольную пенсию. Звездный нападающий из АПЛ может поехать в Турцию

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может стать игроком «Галатасарая», сообщает Fanatic.

Клуб из Турции летом избавился от 3 своих фланговых игроков: Актюркоглу, Тете и Заа. Зимой клуб может покинуть Хаким Зиеш.

Руководство «Галатасарая» хочет компенсировать утраты подписание суперзвезды и подписание 32-летнего лидера «шпор» является отличным вариантом. Не исключено как и подписание зимой. так и трансфер летом в качестве свободного агента, ибо контракт корейца заканчивается летом 2025-го года.

Преградой для клуба могут стать переговоры, идущие между «Тоттэнхемом» и Соном, который может продлить свой контракт еще на год.

В текущем сезоне Сон Хын Мин провел 11 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.

Сон Хын Мин обогнал легенду сборной Нидерландов по голам за сборные.