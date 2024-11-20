Сон обогнал легенду сборной Нидерландов по голам на международном уровне

19 ноября в рамках квалификации к ЧМ-2026 на Национальном стадионе в Аммане встретились сборные Южной Кореи и Палестины. Матч завершился ничьей со счетом 1:1. Голами отметились Заид Кунбар (12) и Сон Хын Мин (16).

Благодаря этому голу Сон Хын Мин обошел по количеству мячей за национальную сборную легенду клубного футбола и сборной Голландии Робина ван Перси, который имел на своем счету 50 голов на международном уровне, у Сона – 51.

Если говорить отдельно о выступлениях Сона в этом сезоне, то сейчас в 15 матчах он отметился 6 голами и 5 ассистами.

Дмитрий БАНАР