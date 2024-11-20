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  4. Сон обогнал легенду сборной Нидерландов по голам на международном уровне
Чемпионат мира
20 ноября 2024, 05:38 |
139
0

Сон обогнал легенду сборной Нидерландов по голам на международном уровне

Произошло это в матче между сборными Южной Кореи и Палестины

20 ноября 2024, 05:38 |
139
0
Сон обогнал легенду сборной Нидерландов по голам на международном уровне
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

19 ноября в рамках квалификации к ЧМ-2026 на Национальном стадионе в Аммане встретились сборные Южной Кореи и Палестины. Матч завершился ничьей со счетом 1:1. Голами отметились Заид Кунбар (12) и Сон Хын Мин (16).

Благодаря этому голу Сон Хын Мин обошел по количеству мячей за национальную сборную легенду клубного футбола и сборной Голландии Робина ван Перси, который имел на своем счету 50 голов на международном уровне, у Сона – 51.

Если говорить отдельно о выступлениях Сона в этом сезоне, то сейчас в 15 матчах он отметился 6 голами и 5 ассистами.

Дмитрий БАНАР

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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