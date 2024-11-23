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  4. Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер
Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 09:00 |
492
0

Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер

Уход в другую команду этим исполнителям нужен, прежде всего, чтобы не загубить карьеру…

23 ноября 2024, 09:00 |
492
0
Трансфер или аренда. 5 футболистов, которым зимой стоит покинуть Шахтер
ФК Шахтер

Нынешний сезон крайне непросто складывается для действующего чемпиона украинской Премьер-лиги «Шахтера». Пробуксовка в национальном чемпионате привела к тому, что после двенадцати сыгранных матчей «горняки» отстают от лидеров турнирной таблицы – «Динамо» и «Александрии» – аж на шесть очков, что по меркам нашей лиги весьма и весьма много. Да и в Лиге чемпионов подопечные Марино Пушича пока не слишком-то радуют – набрали только 4 очка в 4 поединках и занимают 28-е место в таблице регулярного сезона.

Удивительнее всего то, что при таком количестве потерянных очков тренерский штаб Марино Пушича практически не экспериментирует с составом: на поле чаще всего появляются одни и те же исполнители, из-за чего широкой ротации футболистов не происходит, и некоторые из них откровенно прозябают на скамейке запасных.

Сегодня мы предлагаем выделить пятерых футболистов первой команды «Шахтера» (или приближенных к ней), которым уже в зимнее окно было бы полезно перебраться в другой клуб – на правах аренды или полноценного трансфера…

Егор Назарина

Возраст: 27 лет
Гражданство: Украина
Статистика сезона в Шахтере: 2 матча (12 минут)

ФК Шахтер

Егор Назарина перебрался в «Шахтер» в сентябре 2022 года из «Зари», где в полной мере и раскрыл свой потенциал в рамках отечественной Премьер-лиги. Тогда этот трансфер выглядел весьма прозорливым для «горняков», так как рассматривался специалистами как решение потенциальной проблемы, связанной с будущим уходом на футбольную пенсию основного опорника дончан последних лет Тараса Степаненко. И, надо отмечать, у Игора Йовичевича и Патрика ван Леувена Назарина в целом пользовался доверием, хотя и являлся футболистом ротации.

Марино Пушич поначалу также доверял Егору, но в сезоне-2024/25 хавбек напрочь выпал из состава, хотя игровая практика у Степаненко как раз пошла на спад. Боснийский коуч «Шахтера» предпочитает больше доверять на позиции в центре поля Дмитрию Крыськиву. В итоге Назарина сыграл в текущем сезоне лишь 12 минут в рамках двух матчей за первую команду «Шахтера», а еще восемь раз оказывался на скамейке запасных в поединках УПЛ.

Вряд ли Назарина может быть доволен таким объемом игровой практики, а потому в январе ему стоит задуматься о смене клуба. Еще летом-2024 интерес к Егору приписывали польскому «Леху» и «Карпатам», которые вели предметные переговоры с «горняками» по аренде футболиста, но буквально в последний момент в «Шахтере» решили Назарину оставить. Для чего? Чтобы тот просиживал штаны на скамейке запасных и терял уверенность в своих силах, что и показал недавний товарищеский матч «горняков» против тернопольской «Нивы», где Егор выглядел явно не в своей тарелке?..

Виктор Цуканов

Возраст: 18 лет
Гражданство: Украина
Статистика сезона в Шахтере: 0 матчей

ФК Шахтер

В минувшем сезоне Марино Пушич дал возможность молодому таланту академии «Шахтера» Виктору Цуканову, которого уже сравнивают то с Виктором Коваленко, то с Георгием Судаковым, провести четыре поединка (суммарно 55 минут) в УПЛ, однако в нынешнем розыгрыше хавбек пока так и не получил от боснийца шанса хотя бы просто появиться в концовке какого-то из матчей, как это принято говорить, «под призовые».

При этом, потенциал Цуканова действительно серьезный. Этот тезис полузащитник подтверждает своей игрой в рамках молодежного чемпионата Украины, где в 13 матчах забил 9 мячей и выполнил 5 ассистов, то есть имеет фантастическую статистику – больше одного результативного действия в пересчете на один поединок. Также Цуканов забил 2 гола в 4 играх Юношеской лиги УЕФА, где дела «Шахтера» U-19 складываются гораздо удачнее, чем у первой команды клуба в Лиге чемпионов.

Впрочем, в свои 18 лет для Цуканова было бы совсем не лишним уже начать получать стабильную игровую практику на уровне взрослых команд. В «Шахтере», да еще и в столь напряженном сезоне, как нынешний, это вряд ли возможно, а потому в январе стоило бы подумать об аренде. Еще летом в околофутбольной тусовке гуляли слухи о возможном отъезде Цуканова в «Черноморец», но тогда до арендного соглашения дело так и не дошло. Сейчас есть слухи об определенном интересе к Виктору из североамериканской MLS, где в целом довольно высокого мнения об игроках из Украины и нашей Премьер-лиги, которые, к тому же, запрашивают вполне адекватные для тамошней лиги, где есть «потолок зарплат», деньги по личным контрактам.

Марьян Швед

Возраст: 27 лет
Гражданство: Украина
Статистика сезона в Шахтере: 2 матча (50 минут)

ФК Шахтер

В сентябре 2022 года Марьян Швед осуществил свое третье возвращение в украинский футбол. До этого правый вингер несколько раз покидал УПЛ, перебираясь то в Испанию, то в Шотландию, а затем поиграл еще и в Бельгии, но в целом стать безоговорочно ключевой фигурой хотя бы где-то в Европе так и не сумел. «Шахтеру» трансфер Шведа в 2022-м был нужен из-за массового оттока иностранцев, к тому же на тренерский мостик «горняков» тогда взошел Игор Йовичевич, под руководством которого Марьян очень неплохо себя показывал еще во Львове.

Но в «Шахтере» заявить о себе Шведу так и не удалось. Виной тому – перманентные проблемы хавбека со здоровьем, из-за которых он слишком часто был вынужден пропускать поединки, и так и не смог навязать реальную конкуренцию Александру Зубкову, хотя и начинал весьма многообещающе.

Сейчас Швед – это игрок глубокой ротации, потому как справа Пушич предпочитает отдавать предпочтение Зубкову или Педриньо, а Марьяну в текущем сезоне дал сыграть в общей сложности только 50 минут в рамках двух поединков в УПЛ. Зачем в таком случае клубу и футболисту продолжать мучить друг друга – вопрос, решение которого обеим сторонам предстоит отыскать уже через пару месяцев…

Кирилл Фесюн

Возраст: 22 года
Гражданство: Украина
Статистика сезона в Шахтере: 0 матчей

ФК Шахтер. Кирилл Фесюн (справа)

Трансфер голкипера Кирилла Фесюна из «Колоса» в «Шахтер» почти за 3 миллиона евро стал одним из наиболее громких летних переходов в украинской Премьер-лиге. Талантливый и перспективный вратарь, ранее блестяще зарекомендовавший себя в команде из Ковалевки, был воспринят многими как замена на ближайшее будущее для Дмитрия Ризныка, с продажей которого у «горняков» уже были и, очевидно, еще будут варианты.

Однако пока Фесюн даже не дебютировал за первую команду «Шахтера», хотя и регулярно присутствует на скамейке запасных в официальных матчах. Да, Кирилл все еще в очень молодом, особенно как для вратаря, возрасте и ему нет необходимости обязательно «гнать» свою карьеру вперед, но с другой стороны, в современном футболе успешные голкиперы уже с ранних лет начинают демонстрировать стабильные выступления, и не теряют игровой практики даже в топ-клубах, а для Фесюна трансфер в «Шахтер» принес как раз обратное.

Очевидно, что долгое пребывание за спиной Ризныка и без возможности играть негативно сказывается на профессиональных навыках Фесюна. В частности, это отчетливо проявилось в недавнем спарринге «оранжево-черных» против тернопольской «Нивы», в котором Кирилл пропустил три мяча и каждый из них можно в той или иной степени связывать с вратарской ошибкой или неуверенностью в собственных силах. Чтобы подобного не было, а карьера Фесюна не ушла «под откос», в январе «Шахтеру» и самому футболисту, вероятно, было бы неплохо продумать дальнейшую стратегию сотрудничества и развития, в том числе и посредством решения с хотя бы краткосрочной арендой вратаря в другой клуб.

Иракли Азарови

Возраст: 22 года
Гражданство: Грузия
Статистика сезона в Шахтере: 6 матчей (443 минуты), 1 ассист

ФК Шахтер

В августе прошлого года «Шахтер» неожиданно для многих заплатил 3 миллиона евро «Црвене Звезде» за левого фулбека Иракли Азарови. В сезоне-2023/24 грузинский легионер сыграл 22 поединка за «горняков» в УПЛ, а также 6 матчей в еврокубках (4 – в Лиге чемпионов и 2 – в Лиге Европы), в которых отличился 3 результативными передачами.

Однако в текущем сезоне Марино Пушич значительно больше доверяет бразильскому фулбеку Педро Энрике, который, в частности, сыграл все четыре матча за «горняков» в Лиге чемпионов, а вот Азарови потерял статус основного игрока, и по сути, сейчас является футболистом ближайшей ротации, что дает ему повод размышлять над уходом из украинского клуба. По каким причинам в тренерском штабе «Шахтера» произошло такое переосмысление ролей двух имеющихся под рукой левых фулбеков пока непонятно, так как Пушич не делился соображениями по этому поводу с общественностью, однако в целом перспективы Азарови прямо сейчас в стане «горняков» не выглядят радужными.

Пойти на продажу Азарови в январе было бы более чем логичным решением для «Шахтера», исходя из сложившихся обстоятельств, ведь вряд ли стоимость грузинского легионера вырастет еще больше, если тот даже не играет в матчах Лиги чемпионов. Более того, сегодня абсолютно нелогичным выглядит решение руководства «горняков» отказаться от продажи Иракли летом нынешнего года, когда в украинский клуб поступало два предложения по фулбеку, в том числе и на 10 миллионов евро.

Объективно говоря, причину понижения статуса Азарови в «Шахтере» можно объяснить тем, что грузинский защитник все-таки недостаточно результативен, так как 3 ассиста в 27 матчах УПЛ – это вовсе не тот показатель, который может вызывать восторженные отзывы (вспоминаем Исмаили, отдававшего на пике формы по 5-7 ассистов за один сезон в нашем чемпионате). Да и в обороне к Иракли вопросы имеются практически всегда. Что правда, как и к Педро Энрике, по причине чего зимой «горнякам» не помешало бы продать Азарови и подписать для конкуренции на левый фланг обороны новичка, который, возможно, вскоре стал бы на этой позиции безоговорочно основным.

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статьи эксклюзив Шахтер Донецк Егор Назарина Виктор Цуканов Марьян Швед Кирилл Фесюн Иракли Азаров
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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