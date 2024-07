Итальянский клуб предлагал 10 млн евро за игрока Шахтера

Грузинский левый защитник донецкого «Шахтера» Иракли Азаров не покинет клуб летом 2024 года, сообщает издание Geo Team.

По информации источника, «горняки» уже отклонили 2 предложения по трансферу 22-летнего футболиста: 5 миллионов евро от шотландского «Селтика» и 10 миллионов от неназванного итальянского клуба.

В сезоне 2023/24 Иракли Азаров провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Иракли Азаровым также интересуется клуб из французской Лиги 1.

🚨 EXCL: Irakli Azarov is not for sale! 🔶



Irakli Azarov will not leave Shakhtar Donetsk during the 2024 summer transfer window.



a meeting was held between Irakli Azarov's representatives and Shakhtar Donetsk management, where the Ukrainians told the player's side that they… pic.twitter.com/PL3dzWDJvF