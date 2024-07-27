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Италия
27 июля 2024, 12:54 | Обновлено 27 июля 2024, 13:59
1556
2

Итальянский клуб предлагал 10 млн евро за игрока Шахтера

Также «горняки» отказались продавать Иракли Азарова в «Селтик»

27 июля 2024, 12:54 | Обновлено 27 июля 2024, 13:59
1556
2
Итальянский клуб предлагал 10 млн евро за игрока Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Иракли Азаров

Грузинский левый защитник донецкого «Шахтера» Иракли Азаров не покинет клуб летом 2024 года, сообщает издание Geo Team.

По информации источника, «горняки» уже отклонили 2 предложения по трансферу 22-летнего футболиста: 5 миллионов евро от шотландского «Селтика» и 10 миллионов от неназванного итальянского клуба.

В сезоне 2023/24 Иракли Азаров провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Иракли Азаровым также интересуется клуб из французской Лиги 1.

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Иракли Азаров Шахтер Донецк Селтик трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ чемпионат Шотландии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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New Zealander
Правильно зробили. Іраклій один з найкращих в Шахтарі. Він нам самим потрібен
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0
MIRRA
Могли б і продати любителя братішек, грошей би скосили.
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-2
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