Итальянский клуб предлагал 10 млн евро за игрока Шахтера
Также «горняки» отказались продавать Иракли Азарова в «Селтик»
Грузинский левый защитник донецкого «Шахтера» Иракли Азаров не покинет клуб летом 2024 года, сообщает издание Geo Team.
По информации источника, «горняки» уже отклонили 2 предложения по трансферу 22-летнего футболиста: 5 миллионов евро от шотландского «Селтика» и 10 миллионов от неназванного итальянского клуба.
В сезоне 2023/24 Иракли Азаров провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Иракли Азаровым также интересуется клуб из французской Лиги 1.
🚨 EXCL: Irakli Azarov is not for sale! 🔶— Geo Team (@Geo__team) July 26, 2024
Irakli Azarov will not leave Shakhtar Donetsk during the 2024 summer transfer window.
a meeting was held between Irakli Azarov's representatives and Shakhtar Donetsk management, where the Ukrainians told the player's side that they… pic.twitter.com/PL3dzWDJvF
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