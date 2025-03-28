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Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 21:13 | Обновлено 28 марта 2025, 21:28
48
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Александрия

Матч Левый Берег – Александрия состоится в рамках 22 тура УПЛ

28 марта 2025, 21:13 | Обновлено 28 марта 2025, 21:28
48
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Александрия
Левый Берег – Александрия

В субботу, 29 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Левым Берегом» и «Александрией».

Встреча примет стадион «Левый Берег» Киевской области. Стартовый свисток запланирован на 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч «Левый Берег» – «Александрия» обслужит арбитр Владимир Новохатний из Черкасс.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформе MEGOGO.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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