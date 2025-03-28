Украина. Премьер лига28 марта 2025, 21:13 | Обновлено 28 марта 2025, 21:28
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Александрия
Матч Левый Берег – Александрия состоится в рамках 22 тура УПЛ
28 марта 2025, 21:13 | Обновлено 28 марта 2025, 21:28
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В субботу, 29 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Левым Берегом» и «Александрией».
Встреча примет стадион «Левый Берег» Киевской области. Стартовый свисток запланирован на 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч «Левый Берег» – «Александрия» обслужит арбитр Владимир Новохатний из Черкасс.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформе MEGOGO.
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