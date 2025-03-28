Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Левый Берег – Александрия

В субботу, 29 марта, состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги между «Левым Берегом» и «Александрией».

Встреча примет стадион «Левый Берег» Киевской области. Стартовый свисток запланирован на 13:00 по киевскому времени.

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Матч «Левый Берег» – «Александрия» обслужит арбитр Владимир Новохатний из Черкасс.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформе MEGOGO.