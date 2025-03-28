«Лучше не позориться» Эксперт высказал непопулярную мысль о сборной Украины

Известный эксперт Олег Федорчук прокомментировал ситуацию национальной сборной Украины в Лиге наций:

«Я считаю, что лучше не выходить в элиту, чем выйти и там позориться. Это все равно, что ученика-троечника отправить учиться в университет. В конце концов, не забывайте, что мы вообще могли оказаться в третьем по силе дивизионе, потому что были в шаге от вылета».

На групповом этапе Дивизиона В Лиги наций 2024/25 сборная Украины в квартете с Грузией, Албанией и Чехией заняла 2-е место, набрав 8 очков в 6 матчах. Таким образом команда получила право побороться за место в Дивизионе А в стыковых матчах против Бельгии, но проиграла по сумме двух встреч – 3:4.