Бразильская сказка. Олейникова справилась с Папамихаил, кто дальше?

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 297) вышла в полуфинал грунтового турнира ITF W75 в Вакарии, Бразилия.

Александра продолжает побеждать на кортах Бразилии, совершая камбеки уже во втором матче к ряду.

Как и в 1/8 финала против Катинки фон Дайхманн (WTA 156) из Лихтенштейна, украинка начала четвертьфинальный поединок с поражения в первом сете. Но в последующих двух Олейникова полностью переиграла греческую теннисистку Деспину Папамихаил (WTA 255) и завершила матч в свою пользу.

Для этого украинке понадобилось 2 часа и 25 минут. Теннисистки играли между собой впервые.

ITF W75, Вакария (Бразилия)

1/4 финала

Александра Олейникова (Украина) – Деспина Папамихаил (Греция) – 3:6, 6:4, 6:2

В полуфинале Александра сыграет с победителем матча между первым номером посева француженкой Леолией Жанжан (WTA 122) и Габриэлой Се (WTA 485) из Бразилии.