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ITF
28 марта 2025, 21:30 | Обновлено 28 марта 2025, 22:06
350
1

Бразильская сказка. Олейникова справилась с Папамихаил, кто дальше?

Украинская теннисистка продолжила победную серию в Вакарии

28 марта 2025, 21:30 | Обновлено 28 марта 2025, 22:06
350
1
Бразильская сказка. Олейникова справилась с Папамихаил, кто дальше?
ua.tribuna.com. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 297) вышла в полуфинал грунтового турнира ITF W75 в Вакарии, Бразилия.

Александра продолжает побеждать на кортах Бразилии, совершая камбеки уже во втором матче к ряду.

Как и в 1/8 финала против Катинки фон Дайхманн (WTA 156) из Лихтенштейна, украинка начала четвертьфинальный поединок с поражения в первом сете. Но в последующих двух Олейникова полностью переиграла греческую теннисистку Деспину Папамихаил (WTA 255) и завершила матч в свою пользу.

Для этого украинке понадобилось 2 часа и 25 минут. Теннисистки играли между собой впервые.

ITF W75, Вакария (Бразилия)

1/4 финала

Александра Олейникова (Украина) – Деспина Папамихаил (Греция) – 3:6, 6:4, 6:2

В полуфинале Александра сыграет с победителем матча между первым номером посева француженкой Леолией Жанжан (WTA 122) и Габриэлой Се (WTA 485) из Бразилии.

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Леолия Жанжан Александра Олейникова Деспина Папамихаил
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Vitaly Kozak
Дивився третій сет. Грала Олександра непогано - інколи правда переходила на бадмінтон, багато рухалась. Колись думав, що четверта сотня рейтингу - то стеля Олійникової. Радий, що помилявся. Сьогодні вона вже на 265-ій позиції. Але пройти Жанжан скоріше за все не вдасться. Буду радий помилитись ще раз.
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