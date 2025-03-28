Бразильская сказка. Олейникова справилась с Папамихаил, кто дальше?
Украинская теннисистка продолжила победную серию в Вакарии
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 297) вышла в полуфинал грунтового турнира ITF W75 в Вакарии, Бразилия.
Александра продолжает побеждать на кортах Бразилии, совершая камбеки уже во втором матче к ряду.
Как и в 1/8 финала против Катинки фон Дайхманн (WTA 156) из Лихтенштейна, украинка начала четвертьфинальный поединок с поражения в первом сете. Но в последующих двух Олейникова полностью переиграла греческую теннисистку Деспину Папамихаил (WTA 255) и завершила матч в свою пользу.
Для этого украинке понадобилось 2 часа и 25 минут. Теннисистки играли между собой впервые.
ITF W75, Вакария (Бразилия)
1/4 финала
Александра Олейникова (Украина) – Деспина Папамихаил (Греция) – 3:6, 6:4, 6:2
В полуфинале Александра сыграет с победителем матча между первым номером посева француженкой Леолией Жанжан (WTA 122) и Габриэлой Се (WTA 485) из Бразилии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок думает над тем, чтобы сыграть на Клубном чемпионате мира
Команда Григорчука снова не порадовала родных болельщиков