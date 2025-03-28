Григорчук прав? Эксарбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи

После сегодняшнего поединка 22-го тура чемпионата УПЛ ЛНЗ – «Полесье» главный тренер черкащан Роман Григорчук имел претензии к арбитру относительно забитого в ворота хозяев мяча.

Эксарбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал оценку этому игровому эпизоду на 54-й минуте:

«Наставник ЛНЗ был прав. После подачи углового защитник гостей Эдуард Сарапий придержал кипера хозяев Евгения Кучеренко в площади ворот, что правилами запрещено, и тот не завладел мячом, чем и воспользовался Борис Крушинский.

Нарушение было очевидным, и не знаю, почему арбитр Николай Балакин не наказал Сарапия и не отменил взятие ворот. Не подсказал ему пересмотреть видеозапись этого момента и арбитр VAR Игорь Пасхал. Вот эта ошибка Балакина и привела к поражению черкащан, и недовольство Романа Григорчука понятно.

Кстати, это была далеко не единственная ошибка рефери. Под занавес поединка он не назначил в ворота черкащан пенальти за фол Владислава Наумца в борьбе с Адмиром Бристичем».

Ранее мы сообщали, что ЛНЗ в матче чемпионата Украины проиграл «Полесью» 0:1, а тренер черкасской команды Роман Григорчук считает, что мяч забили с фолом, но арбитр даже VAR не посмотрел.