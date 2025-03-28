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Молодежные турниры
28 марта 2025, 17:02 |
1918
5

Тренер сборной подтвердил скандальную информацию относительно Степанова

Унаи Мельгоса заявил, что форвард «Байера» отказался приехать в расположение сборной Украины U-20

28 марта 2025, 17:02 |
1918
5
Тренер сборной подтвердил скандальную информацию относительно Степанова
instagram.com/artem.stepaanov

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса подтвердил скандальную информацию из отечественных СМИ о том, что 17-летний форвард «Байера» Артем Степанов отказался приезжать на недавний сбор команды U-20, хотя и получил соответствующее официальное приглашение.

«Артем получил официальное приглашение на тренировку со сборной U-20 в рамках подготовки этой возрастной категории к чемпионату мира, но в конце концов решил отказаться. Так же, как и с другими игроками в подобных ситуациях, я разговаривал с Артемом перед началом этого учебно-тренировочного сбора. Мы также были на связи с его клубом».

«В общем, мне интересно слушать и узнавать, по какой причине игрок отказывается присоединиться к сборной, ведь большинство футболистов воспринимают это как большое и почетное достижение и стремятся приехать», – заявил Мельгоса, не пожелав рассказать о деталях, которые повлияли на такое решение форварда.

Ранее сообщалось, что Степанов не прибыл в сборную Украины U-20 из-за конфликта с главным тренером этой команды Дмитрием Михайленко.

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Артем Степанов сборная Украины по футболу U-20 Байер Унаи Мельгоса
Алексей Сливченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 5
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turist86
Посварився з Михайленком, а коментує Мельгоса? 
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+1
contr
Цілком нормальна реакція юного футболіста ! З такими футбольними функціонерами які вбивають український футбол і недотренерами як Ребров-даун це не дивно! Він краще за Німеччину заграний буде! Я вже не кажу про даунів у владі!
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-5
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Vitaliy Donetsk 🧡🖤/🐟💖
Сподіваємось на успішне врегулювання ситуації, не хотілось би втрачати такого великого таланта. Не дарма ж і Шахтар його розгледів, коли забрав з Волині. А в нашій академії знають цьому толк😊
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-6
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