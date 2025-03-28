Тренер сборной подтвердил скандальную информацию относительно Степанова

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса подтвердил скандальную информацию из отечественных СМИ о том, что 17-летний форвард «Байера» Артем Степанов отказался приезжать на недавний сбор команды U-20, хотя и получил соответствующее официальное приглашение.

«Артем получил официальное приглашение на тренировку со сборной U-20 в рамках подготовки этой возрастной категории к чемпионату мира, но в конце концов решил отказаться. Так же, как и с другими игроками в подобных ситуациях, я разговаривал с Артемом перед началом этого учебно-тренировочного сбора. Мы также были на связи с его клубом».

«В общем, мне интересно слушать и узнавать, по какой причине игрок отказывается присоединиться к сборной, ведь большинство футболистов воспринимают это как большое и почетное достижение и стремятся приехать», – заявил Мельгоса, не пожелав рассказать о деталях, которые повлияли на такое решение форварда.

Ранее сообщалось, что Степанов не прибыл в сборную Украины U-20 из-за конфликта с главным тренером этой команды Дмитрием Михайленко.