Унаи МЕЛЬГОСА: «Быть приглашенным в сборную – это привилегия»
Артем Степанов из Байера отказался присоединиться к сборной команде U-20
Главный тренер сборной Украины U-21 и куратор вертикали юношеских сборных Украины Унаи Мельгоса рассказал о ситуации с неприездом игроков по вызову в сборную.
– Можете ли вы прокомментировать текущую ситуацию со Степановым и почему он не присоединился к команде U-20 на этот раз?
– Артем получил официальное приглашение на тренировку с молодежной сборной U-20 в рамках подготовки этой возрастной категории к чемпионату мира, но в конце концов решил отказаться.
– Были ли вы или ассоциация в прямом контакте со Степановым или его клубом по этой ситуации?
– Так же, как и с другими игроками в подобных ситуациях, я разговаривал с Артемом перед началом этого учебно-тренировочного сбора. Мы также были в связи с его клубом.
– Как тренер, как вы реагируете на ситуации, когда талантливый игрок недоступен не из-за травмы, а по другим обстоятельствам?
– В общем, мне интересно слушать и узнавать, по какой причине игрок отказывается присоединиться к национальной сборной, ведь большинство футболистов воспринимают это как большое и почетное достижение и стремятся приехать.
– Рассматриваете ли Степанова как часть ваших будущих планов для национальных команд разных категорий?
– Насколько мне известно, Артём является игроком с украинским гражданством и паспортом. Соответственно, он может быть вызван в любой момент. И пока это так, мы и дальше будем следить за его развитием, как и за другими игроками, во благо национальной сборной и самого футболиста.
– Какое сообщение вы хотите отправить игрокам по поводу важности обязательств перед национальной командой на этом уровне?
– Я считаю, что быть приглашенным в национальную сборную своей страны – это привилегия, которой могут похвастаться не все игроки. На мой взгляд, это прекрасная возможность расти как футболист и вносить свой вклад в развитие своей страны со своей позиции.
С другой стороны, не все так просто. Игроки не имеют отдыха и должны постоянно отвечать на вызовы и отвечать за то, чтобы показывать свою лучшую версию на каждой тренировке и матче. Они представляют не только себя, но всю страну. И жить с таким уровнем ответственности – это иногда непросто.
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