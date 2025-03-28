Унаи МЕЛЬГОСА: «Быть приглашенным в сборную – это привилегия»

Главный тренер сборной Украины U-21 и куратор вертикали юношеских сборных Украины Унаи Мельгоса рассказал о ситуации с неприездом игроков по вызову в сборную.

– Можете ли вы прокомментировать текущую ситуацию со Степановым и почему он не присоединился к команде U-20 на этот раз?

– Артем получил официальное приглашение на тренировку с молодежной сборной U-20 в рамках подготовки этой возрастной категории к чемпионату мира, но в конце концов решил отказаться.

– Были ли вы или ассоциация в прямом контакте со Степановым или его клубом по этой ситуации?

– Так же, как и с другими игроками в подобных ситуациях, я разговаривал с Артемом перед началом этого учебно-тренировочного сбора. Мы также были в связи с его клубом.

– Как тренер, как вы реагируете на ситуации, когда талантливый игрок недоступен не из-за травмы, а по другим обстоятельствам?

– В общем, мне интересно слушать и узнавать, по какой причине игрок отказывается присоединиться к национальной сборной, ведь большинство футболистов воспринимают это как большое и почетное достижение и стремятся приехать.

– Рассматриваете ли Степанова как часть ваших будущих планов для национальных команд разных категорий?

– Насколько мне известно, Артём является игроком с украинским гражданством и паспортом. Соответственно, он может быть вызван в любой момент. И пока это так, мы и дальше будем следить за его развитием, как и за другими игроками, во благо национальной сборной и самого футболиста.

– Какое сообщение вы хотите отправить игрокам по поводу важности обязательств перед национальной командой на этом уровне?

– Я считаю, что быть приглашенным в национальную сборную своей страны – это привилегия, которой могут похвастаться не все игроки. На мой взгляд, это прекрасная возможность расти как футболист и вносить свой вклад в развитие своей страны со своей позиции.

С другой стороны, не все так просто. Игроки не имеют отдыха и должны постоянно отвечать на вызовы и отвечать за то, чтобы показывать свою лучшую версию на каждой тренировке и матче. Они представляют не только себя, но всю страну. И жить с таким уровнем ответственности – это иногда непросто.