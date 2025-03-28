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  4. Новак Джокович – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
28 марта 2025, 17:39 |
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Новак Джокович – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира АТР 1000 в Майами

28 марта 2025, 17:39 |
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Новак Джокович – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

28 марта состоятся полуфинальные матчи на хардовом турнире АТР 1000 в Майами, США.

В 21:00 на центральный корт выйдут Новак Джокович (Сербия, ATP 5) и Григор Димитров (Болгария, ATP 15).

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Это будет 14-я встреча соперников. На счету Димитрова всего одна победа.

В финале победитель противостояния сыграет либо против Якуба Меншика, либо против Тейлора Фритца.

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Новак Джокович Григор Димитров смотреть онлайн ATP Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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