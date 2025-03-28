Новак Джокович – Григор Димитров. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира АТР 1000 в Майами
28 марта состоятся полуфинальные матчи на хардовом турнире АТР 1000 в Майами, США.
В 21:00 на центральный корт выйдут Новак Джокович (Сербия, ATP 5) и Григор Димитров (Болгария, ATP 15).
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Это будет 14-я встреча соперников. На счету Димитрова всего одна победа.
В финале победитель противостояния сыграет либо против Якуба Меншика, либо против Тейлора Фритца.
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