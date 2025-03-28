Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У НБА назвали трійку, яка претендує на звання МVP сезону
Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 21:10 | Обновлено 28 марта 2025, 21:32
358
0

У НБА назвали трійку, яка претендує на звання МVP сезону

Лидером остается Шей Гилджес-Александер

28 марта 2025, 21:10 | Обновлено 28 марта 2025, 21:32
358
0
У НБА назвали трійку, яка претендує на звання МVP сезону
Getty Images/Global Images Ukraine

В НБА сообщают, что топ-3 лучших игроков уже определены, и по этим позициям интриги больше не будет.

Также известно, что третье место, скорее всего, останется за греком Яннисом Адетокунбо («Милвоки»).

Борьба за первую строчку будет вестись между канадцем Шеем Гилджес-Александером и сербом Николой Йокичем.

Прогнозируют, что MVP сезона определится в последних матчах регулярного чемпионата.

Рейтинг лучших игроков сезона

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)

Сезонная статистика: 32,9 очка, 5 подборов, 6,3 передачи

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)

Сезонная статистика: 29,3 очка, 12,8 подбора, 10,3 передачи

3. Яннис Адетокунбо («Милвоки Бакс»)

Сезонная статистика: 30,2 очка, 12 подборов, 5,9 передачи

4. Джейсон Тейтум («Бостон», 4);

5. Леброн Джеймс («Лейкерс», 8);

6. Донован Митчелл («Кливленд», 5);

7. Стеф Карри («Голден Стэйт», 6);

8. Кейд Каннингем («Детройт», 7);

9. Эван Мобли («Кливленд», 9);

10. Алперен Шенгюн («Хьюстон»).

По теме:
Руководство Мемфиса уволило тренера, который работал 6 сезонов
Стало известно, когда Стеф Карри вернется на паркет
Комиссар НБА о чемпионате в Европе: «Пришло время сделать следующий шаг»
НБА Шей Гилджес-Александер Никола Йокич Яннис Адетокумбо Джейсон Тейтум Леброн Джеймс Донован Митчелл Стефен Карри
Александр Сильченко Источник: НБА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
Теннис | 28 марта 2025, 08:51 0
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами

Джессика в трех сетах все же одолела Александру и вышла в решающий поединок

Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
Теннис | 27 марта 2025, 22:25 2
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами
Стала известна первая финалистка супертурнира в Майами

Арина Соболенко в двух сетах одолела Жасмин Паолини

ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец
Футбол | 28.03.2025, 17:05
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий перешел в Черноморец
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
Футбол | 28.03.2025, 03:40
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
Страсбург – Лион. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 28.03.2025, 21:04
Страсбург – Лион. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Страсбург – Лион. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эала на турнире в Майами переиграла трех победительниц турниров Grand Slam
Эала на турнире в Майами переиграла трех победительниц турниров Grand Slam
26.03.2025, 22:16 2
Теннис
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
Барселоне грозит техническое поражение в игре с Осасуной. Известна причина
28.03.2025, 10:35 9
Футбол
ФРОЧ предостерег Усика: «Он гораздо младше. Это очень смелый шаг»
ФРОЧ предостерег Усика: «Он гораздо младше. Это очень смелый шаг»
26.03.2025, 23:57
Бокс
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
Гвардиола назвал игрока, который талантливее Месси
27.03.2025, 09:00 4
Футбол
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
27.03.2025, 16:23
Биатлон
ГРИГОРЧУК: «Не слышал такого футболиста. Он лучший футзалист мира?»
ГРИГОРЧУК: «Не слышал такого футболиста. Он лучший футзалист мира?»
26.03.2025, 16:41 6
Футбол
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
26.03.2025, 18:46 13
Футбол
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
Бой Усика и Дюбуа за четыре титула может сорвать бывший соперник украинца
26.03.2025, 17:27 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем