У НБА назвали трійку, яка претендує на звання МVP сезону

В НБА сообщают, что топ-3 лучших игроков уже определены, и по этим позициям интриги больше не будет.

Также известно, что третье место, скорее всего, останется за греком Яннисом Адетокунбо («Милвоки»).

Борьба за первую строчку будет вестись между канадцем Шеем Гилджес-Александером и сербом Николой Йокичем.

Прогнозируют, что MVP сезона определится в последних матчах регулярного чемпионата.

Рейтинг лучших игроков сезона

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)

Сезонная статистика: 32,9 очка, 5 подборов, 6,3 передачи

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)

Сезонная статистика: 29,3 очка, 12,8 подбора, 10,3 передачи

3. Яннис Адетокунбо («Милвоки Бакс»)

Сезонная статистика: 30,2 очка, 12 подборов, 5,9 передачи

4. Джейсон Тейтум («Бостон», 4);

5. Леброн Джеймс («Лейкерс», 8);

6. Донован Митчелл («Кливленд», 5);

7. Стеф Карри («Голден Стэйт», 6);

8. Кейд Каннингем («Детройт», 7);

9. Эван Мобли («Кливленд», 9);

10. Алперен Шенгюн («Хьюстон»).