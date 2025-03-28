У НБА назвали трійку, яка претендує на звання МVP сезону
Лидером остается Шей Гилджес-Александер
В НБА сообщают, что топ-3 лучших игроков уже определены, и по этим позициям интриги больше не будет.
Также известно, что третье место, скорее всего, останется за греком Яннисом Адетокунбо («Милвоки»).
Борьба за первую строчку будет вестись между канадцем Шеем Гилджес-Александером и сербом Николой Йокичем.
Прогнозируют, что MVP сезона определится в последних матчах регулярного чемпионата.
Рейтинг лучших игроков сезона
1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)
Сезонная статистика: 32,9 очка, 5 подборов, 6,3 передачи
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
Сезонная статистика: 29,3 очка, 12,8 подбора, 10,3 передачи
3. Яннис Адетокунбо («Милвоки Бакс»)
Сезонная статистика: 30,2 очка, 12 подборов, 5,9 передачи
4. Джейсон Тейтум («Бостон», 4);
5. Леброн Джеймс («Лейкерс», 8);
6. Донован Митчелл («Кливленд», 5);
7. Стеф Карри («Голден Стэйт», 6);
8. Кейд Каннингем («Детройт», 7);
9. Эван Мобли («Кливленд», 9);
10. Алперен Шенгюн («Хьюстон»).
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