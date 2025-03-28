Другие новости28 марта 2025, 17:21 |
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ВИДЕО. Футболист Динамо Киев раскрыл имя новорожденного сына
Николай и Дария Михайленко поделились первыми видео и фото малыша
28 марта 2025, 17:21 |
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Николай Михайленко, полузащитник киевского "Динамо", вместе с женой Дарией поделились трогательными видео и фото новорожденного малыша.
27 марта футболист стал отцом, и его жена назвала его лучшим папой в мире.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Пара показала первые дни отцовства, объятия и моменты с новорожденным сыном Богданом.
Друзья, знакомые и просто фолловеры поздравляют семью и оставляют добрые пожелания.
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