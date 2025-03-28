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28 марта 2025, 17:21 |
536
0

ВИДЕО. Футболист Динамо Киев раскрыл имя новорожденного сына

Николай и Дария Михайленко поделились первыми видео и фото малыша

28 марта 2025, 17:21 |
536
0
ВИДЕО. Футболист Динамо Киев раскрыл имя новорожденного сына
Instagram. Николай и Дария Михайленко

Николай Михайленко, полузащитник киевского "Динамо", вместе с женой Дарией поделились трогательными видео и фото новорожденного малыша.

27 марта футболист стал отцом, и его жена назвала его лучшим папой в мире.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара показала первые дни отцовства, объятия и моменты с новорожденным сыном Богданом.

Друзья, знакомые и просто фолловеры поздравляют семью и оставляют добрые пожелания.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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