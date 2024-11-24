ФОТО. Джорджина похвасталась новым домом. Здесь она будет жить с Роналду

Невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – похвалилась новой покупкой в сторис в Instagram.

Известно, что Роналду и Джорджина уже владели роскошным домом в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде - и также имели свой дом в соседней стране – Бахрейн.

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Тем не менее, невеста Роналду объявила в сторис о покупке нового жилья, опубликовав великолепный интерьер нового дома в сторис:

«Новый милый дом», – написала Родригес.

Пока точно неизвестно, что это за дом и на каких условиях Роналду и Джорджина туда переезжают. Известно только, что эта недвижимость также находится в Эр-Рияде: