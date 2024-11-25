Кирилл КОВАЛЕЦ: «Мы не должны выходить на матчи с таким настроем»

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец проанализировал поединок против «Вереса» в 14-м туре Украинской Премьер-лиги (1:1).

– Довольно непростой был матч в эмоциональном плане. Как себя сейчас чувствуете?

– Во-первых, очень трудный матч с мотивированным соперником. Полагаю, что так, как мы играли 1-й тайм – мы не можем так играть, это для нас не плюс. Во 2-м тайме мы проявили характер, сравняли счет, могли еще забивать. Но мы должны играть так, как мы играли 2-й тайм. Будем разбирать, почему так вышло, будем разбирать игру. На следующие матчи мы не можем выходить с таким настроем. Мы должны выигрывать, мы ехали только за победой, поэтому мы расстроены.

– Что не сложилось с самого начала? Потому что действительно вы отметили то, что соперник был очень мотивирован, трибуны очень громкие.

– Я скажу коротко: мы проиграли в настроении. Воспринимаем ничью, уже есть так, как есть. Если мы хотим и ставим перед собой высокие цели, то мы, повторюсь, не можем играть так, как в 1-м тайме.