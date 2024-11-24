Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно

«Александрия» на текущем этапе украинской Премьер-лиги тщательно следит за результатами выступлений своих прямых конкурентов в турнирной таблице, киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера», поэтому когда те накануне одержали свои очередные уверенные победы в сезоне, команда Руслана Ротаня должна была готовиться сделать то же самое и в своей воскресной игре.

Однако на этот раз «полиграфов» ожидал очень непростой выезд в Ровно, где местный «Верес» уже успел провести немалое количество противостояний в первом круге, и каждый раз соперники команды Олега Шандрука оставляли на «Авангарде» немало сил для того, чтобы сдержать «красно-черных». Осенью, например, вообще никто из гостей не вывез с этой арены три зачетных балла.

Такая же для этого раза постигла и «Александрию». Игре предшествовала длительная задержка из-за воздушной тревоги аж на полтора часа, поэтому, возможно, это также сыграло свою роль в том, что команда Ротаня выглядела растерянной в первом тайме. «Верес» ловил соперников быстрыми контратаками столько, сколько этого было нужно для преодоления последнего редута защиты гостей – вратаря Ермакова, который стабильно выигрывал дуэли у Дахновского и Гайдучика.

Но не на 27 минуте – там сначала Калюжный сыграл рукой на правом фланге штрафной во время подачи Куции с противоположной стороны поля, после чего Гайдучик пробил с пенальти в левый верхний угол. Едва ли не единственная ситуация в игру, когда Ермаков выбрал неправильное направление для своего сногсшибательного прыжка и соответственно не спас ворота.

И этого хватило для того, чтобы «красно-черные» продолжали чувствовать себя вполне комфортно в дальнейшем вплоть до самого перерыва и даже немного в начале второго тайма, когда попытки «Александрии» отыграться становились все более настойчивыми. Команде Ротаня постоянно не хватало акцентов на завершение атак, но в итоге гости добились своего за счет банального количества передач в чужую штрафную.

На 78 минуте Калюжный с очередного отскока пробивал издали и попал в Безерру, который расположился перед вратарем и переправил мяч в сетку. Однако этот пример успешной атаки «полиграфов» так и остался единственным в этой игре. Команда Ротаня провела довольно неуверенно последние минуты и соперники сделали все для того, чтобы отвести мяч из опасной зоны у собственных ворот, и даже что-то пытались придумать у чужих.

В следующие выходные ровенский «Верес» сыграет в гостях у черкасского ЛНЗ, а «Александрия» дома будет играть против одесского «Черноморца».

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Верес» – «Александрия» – 1:1

Голы: Гайдучик, 27 (пен.) – Безерра, 78

Предупреждения: Вовченко, 61, Шарай, 65, Шевченко, 77, Степанюк, 80, Протасевич, 83 – Кампуш, 72, Калюжный, 89

«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция (Протасевич, 75) – Клец, Кучеров – Дахновский (Шарай, 46), Луан (Годя, 84) – Гайдучик (Мрвалевич, 74), Степанюк (Нонго, 84).

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко (Скорко, 69) – Мишнев (Джевани, 46), Калюжный, Козак (Ковалец, 46) – Беляев (Плакса, 79), Филиппов (Копына, 79), Безерра.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

ВЕРЕС – АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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