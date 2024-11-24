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Премьер-лига
Верес
24.11.2024 17:00 – FT 1 : 1
Александрия
Начало матча было сдвинуто с 15:30 на 17:00 из-за воздушной тревоги
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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 19:06 | Обновлено 24 ноября 2024, 20:24
5166
110

Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно

Команду Ротаня шокировал местный «Верес»

24 ноября 2024, 19:06 | Обновлено 24 ноября 2024, 20:24
5166
110
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
УПЛ

«Александрия» на текущем этапе украинской Премьер-лиги тщательно следит за результатами выступлений своих прямых конкурентов в турнирной таблице, киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера», поэтому когда те накануне одержали свои очередные уверенные победы в сезоне, команда Руслана Ротаня должна была готовиться сделать то же самое и в своей воскресной игре.

Однако на этот раз «полиграфов» ожидал очень непростой выезд в Ровно, где местный «Верес» уже успел провести немалое количество противостояний в первом круге, и каждый раз соперники команды Олега Шандрука оставляли на «Авангарде» немало сил для того, чтобы сдержать «красно-черных». Осенью, например, вообще никто из гостей не вывез с этой арены три зачетных балла.

Такая же для этого раза постигла и «Александрию». Игре предшествовала длительная задержка из-за воздушной тревоги аж на полтора часа, поэтому, возможно, это также сыграло свою роль в том, что команда Ротаня выглядела растерянной в первом тайме. «Верес» ловил соперников быстрыми контратаками столько, сколько этого было нужно для преодоления последнего редута защиты гостей – вратаря Ермакова, который стабильно выигрывал дуэли у Дахновского и Гайдучика.

Но не на 27 минуте – там сначала Калюжный сыграл рукой на правом фланге штрафной во время подачи Куции с противоположной стороны поля, после чего Гайдучик пробил с пенальти в левый верхний угол. Едва ли не единственная ситуация в игру, когда Ермаков выбрал неправильное направление для своего сногсшибательного прыжка и соответственно не спас ворота.

И этого хватило для того, чтобы «красно-черные» продолжали чувствовать себя вполне комфортно в дальнейшем вплоть до самого перерыва и даже немного в начале второго тайма, когда попытки «Александрии» отыграться становились все более настойчивыми. Команде Ротаня постоянно не хватало акцентов на завершение атак, но в итоге гости добились своего за счет банального количества передач в чужую штрафную.

На 78 минуте Калюжный с очередного отскока пробивал издали и попал в Безерру, который расположился перед вратарем и переправил мяч в сетку. Однако этот пример успешной атаки «полиграфов» так и остался единственным в этой игре. Команда Ротаня провела довольно неуверенно последние минуты и соперники сделали все для того, чтобы отвести мяч из опасной зоны у собственных ворот, и даже что-то пытались придумать у чужих.

В следующие выходные ровенский «Верес» сыграет в гостях у черкасского ЛНЗ, а «Александрия» дома будет играть против одесского «Черноморца».

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Верес» – «Александрия» – 1:1

Голы: Гайдучик, 27 (пен.) – Безерра, 78

Предупреждения: Вовченко, 61, Шарай, 65, Шевченко, 77, Степанюк, 80, Протасевич, 83 – Кампуш, 72, Калюжный, 89

«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция (Протасевич, 75) – Клец, Кучеров – Дахновский (Шарай, 46), Луан (Годя, 84) – Гайдучик (Мрвалевич, 74), Степанюк (Нонго, 84).

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко (Скорко, 69) – Мишнев (Джевани, 46), Калюжный, Козак (Ковалец, 46) – Беляев (Плакса, 79), Филиппов (Копына, 79), Безерра.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Авангард» (Ровно).

ВЕРЕС – АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Безерра (Александрия).
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Николай Гайдучик (Верес).
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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Верес - Александрия отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 110
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Андрій Шевченко
Знову у бамбассов дамбит )))
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+7
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
МАЯ ДЫРА ЧКА И ДЫРА ЧКИ МАЕЙ КРОТО БОТО БАНДЫ НА ПРЕДЕЛЕ
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Шевченко
 Так Динамо зараз і є найсильнішою командою країни, це факт.
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+7
Показать Скрыть 8 ответов
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
МАЯ КРОТО БОТО БАНДА  СЕВОДНЯ НА СТЕКЛААМИВАТЕЛЬ  НЕ СКИДУЭМСЯ СКИНЕМСЯ НА АГНЕТУШИТЕЛЬ ДЛЯ НАШЕХ БАЛЬНИХ ДЫРА ЧЕК
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+6
C.Пеклов
1 тайм був за Вересом.У 2 таймі Ол-я тиснула на полі,а Ротань на арбітра й той в кінці матчу став прогинатися, трактуючи суперечливі моменти на користь Ол-ї.А в цілому матч вийшов бойовим,Верес-молодці!
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+6
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Pavel_i_CO
ДНОнэтскіє і тут палають від заздрощів та комплексів щодо киян)) Східнячі покидьки!!!
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+6
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Remark
Вітаю самий популярний клуб України з одноосібним лідерством в УПЛ!
Так тримати, кияни🫶
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+6
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serhiy
Я не розумію бабаських підстилок - цей рахунок також в плюс для Шахтаря. Чого тут ходити і слюною порскати. ! чмошніки
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+5
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ILLUMINATOR
Чемпион на своём месте
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+3
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ДОКТАРА ДОКТАРА МАЯ ДЫРА ЧКА И ДЫРА ЧКИ МАЕЙ КРОТО БАНДЫ БАЛЯТ ПАЖАЛУСТА ДОКТАРА ДОКТАРА
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+3
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D.Kolesan
на донбассі кпсс в 20 століти вбивало усіх Українців а сибяряків засиляли усі хто любльть росію та комуністів і   це є потомки їх   тому  донбасят неіснує можете хоч 1 млн дизлайків клацати  але це правда через цих ідіотів працівників СКМ які кричали росія прийди     ми втрали Луганськ і Донецьк  і    а інши ідіоти Татари Кримскі невизнають теж свої вини вони ходили і голосували за рф без автоматів  бо думали з рф їм буде краще
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+2
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Pavel_i_CO
ДНОнэтск, Бамбас - смоктали ви у нас!!!!
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+2
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ILLUMINATOR
А Верес молодчики. У кротов очки отобрали, у Александрии)
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+1
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Отаман
Обісраний гуньдяй ILLUMINATOR, коли в останнє фк гуньдяй суркіса було чемпіоном, відповіси, чи будеш і далі срати під себе лох!?
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-2
Tower Bridge
Эта пилюля пойдёт им на пользу.
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-2
8number
Кращій коуч УПЛ йде по стопам кращого коуча АПЛ. Так що усе по плану. Криза у сильних футбольного світу. 
А грали два колгоспи і результат по грі. 
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-4
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_Quantum19_
Якого біса у ворота "поліграфів" поставили лівий пенальті???????
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-5
Отаман
Бовдур D.Kolesan це кацапський щур, який за мило та мівіну працює на зрадника медведчука🐀💩
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-5
255547
Это было понятно, что никто не допустит каких то выскочек, все со временем станет на свое место, каждый должен бороться за то место, которое ему положенно, изначально 
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-5
Показать Скрыть 9 ответов
Main
Возрадуемся 
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-6
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