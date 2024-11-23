В воскресенье, 24 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» встретится с «Александрией». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 15:30.

«Верес» в прошлом туре неожиданно впервые победил львовский «Рух» со счетом 2:0 и поднялся на 9-ю строчку в турнирной таблице. «Александрия» же одержала очередную победу над «Карпатами» со счетом 3:0 и продолжает бороться за золото чемпионата Украины. А учитывая, что «Александрия» еще ни разу не смогла победить «Верес» на выезде (на счету команды 4 ничьи), то «полиграфы» будут очень мотивированы открыть счет побед над «Вересом» в гостях.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Александрия».