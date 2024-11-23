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Премьер-лига
Верес
24.11.2024 15:30 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Украины
23 ноября 2024, 23:51 |
35
0

Верес – Александрия. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

23 ноября 2024, 23:51 |
35
0
Верес – Александрия. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 24 ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» встретится с «Александрией». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 15:30.

«Верес» в прошлом туре неожиданно впервые победил львовский «Рух» со счетом 2:0 и поднялся на 9-ю строчку в турнирной таблице. «Александрия» же одержала очередную победу над «Карпатами» со счетом 3:0 и продолжает бороться за золото чемпионата Украины. А учитывая, что «Александрия» еще ни разу не смогла победить «Верес» на выезде (на счету команды 4 ничьи), то «полиграфы» будут очень мотивированы открыть счет побед над «Вересом» в гостях.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Александрия».

Прогноз Sport.ua
Верес
24 ноября 2024 -
15:30
Александрия
Обе команды забьют (да) 1.96 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Александрия Верес - Александрия текстовая трансляция
Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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