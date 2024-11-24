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Верес
24.11.2024 15:30 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 02:56 | Обновлено 24 ноября 2024, 02:57
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0

Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Конкуренты свои победы добыли – настала очередь команды Ротаня

24 ноября 2024, 02:56 | Обновлено 24 ноября 2024, 02:57
75
0
Верес – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 24 ноября, в Ровно на стадионе «Авангард» состоится матч четырнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ровенский «Верес» и «Александрия». Стартовый свисток рефери Андрея Коваленко из Полтавы прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Верес


В первом круге текущего сезона УПЛ мы имеем одну команду, которая все свои матчи отыграла на выезде, петровский «Ингулец», а также одну, которая большую часть противостояний провела в родных стенах – ровенский «Верес». Поначалу этот фактор не давал о себе знать, если смотреть исключительно на результаты коллектива Олега Шандрука – «красно-черные» тяжело входили в сезон и лишь изредка цеплялись за очки на своем поле.

Но после сентябрьской международной паузы «Верес» просто не узнать. От конца того месяца и по нынешнее время ровенский коллектив не проигрывает ни в одном из турниров и значительно улучшил свое положение в турнирной таблице. Нынче команда Шандрука – полноценный середняк УПЛ, а поскольку неплохую серию терять никому никогда не хочется, то еще и достаточно опасный для оппонентов середняк со своими личными интересами на данном этапе сезона.

Но все рано или поздно подходит к концу, поэтому во втором круге «Верес» узнает, что такое играть большинство матчей на чужих полях, а там и с результатами проблемы могут возникнуть. Еще до конца текущего календарного года «красно-черные» должны будут провести три выездные встречи, поэтому предстоящая игра дома для них – прощание с родными фанатами и, очевидно, клуб захочет провести его на мажорной ноте. Вот только придется обходиться без одного из лучших легионеров этого сезона УПЛ – опорника Яго Сикейры, который перебрал предупреждений.

Александрия


Никто не знает, когда наступит тот самый момент, и наступит ли он вообще, когда команда Руслана Ротаня потерпит первое поражение в сезоне. Поводов для дебютного негативного результата в этой кампании у «полиграфов» будет в достатке уже в начале декабря, куда поставили сразу две игры против основного конкурента в чемпионской гонке, киевского «Динамо», дома и на выезде, так как тот самый матч первого тура команды так и не провели до сих пор.

Но уже можно сказать с уверенностью, что первый круг «Александрии» удалось пройти на широкую ногу. Коллектив Ротаня отличился сверхнадежной обороной, которой не могут похвастаться ни «Динамо», ни «Полесье», ни «Шахтер», а также вполне успешной игрой в атаке, так как больше «полиграфов» забивали только наши два общепризнанных гранда. Что и говорить, если у Ротаня начал забивать даже центральный защитник Мигель Кампуш, который ранее в своей карьере в принципе голами не особо отличался, а тут вот сразу хет-трик в последнем туре против «Карпат» (3:0).

С феноменом «Александрии» нам еще предстоит долго разбираться, но всегда есть риск, что конкретно сейчас нам показывают очень красивую обложку, а в итоге во втором круге под ней может оказаться совершенно не то содержимое, на которое мы рассчитываем. Так или иначе, а вызовов перед «полиграфами» будет стоять достаточно много как до конца этого года, так и после возобновления сезона в конце февраля. Тем более, что команде Ротаня далеко не самым уверенным образом удается проводить матчи после длительных перерывов, и «Оболонь» этим уже воспользовалась (0:0), «Ворскла» немногим не дотянула (0:1), а как дела пойдут у «Вереса»?

История встреч


Футбольные пути «Вереса» и «Александрии» ранее пересекались 14 раз в рамках Премьер-лиги, Первой лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед в пользу «полиграфов» – 6 успешных матчей против 3 побед ровенчан и еще 5 игр завершились ничьей. Разница голов – 15:21. Крупнейшая победа «Вереса» – 3:1 (1992), «Александрии» – 3:0 (1996). Команды в последний раз играли в середине мая текущего года, когда голы Виталия Дахновского и Евгения Морозко против мячей Николая Михайленко с пенальти обусловили ничью на стадионе «Авангард» (2:2).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 36-летний Андрей Коваленко из Полтавы, которая на своем счету имеет уже 48 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Алексей Миронов и Денис Сердюк, а резервным арбитром отработает Дмитрий Евтухов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Игорем Пасхалом, которому будет помогать Дмитрий Кубряк. У Коваленко есть опыт проведения матча с участием «Вереса» – 1 ничья, 1 поражение, тогда как с «Александрией» он пересекался семь раз – 2 победы, 3 ничьих, 2 поражения.

Ориентировочные составы


«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Протасевич – Клец, Кучеров – Дахновский, Луан – Гайдучик, Степанюк.

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко – Мишнев, Калюжный, Ковалец – Беляев, Филиппов, Безерра.

Прогноз Sport.ua
Верес
24 ноября 2024 -
15:30
Александрия
Обе команды забьют (да) 1.96 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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