Верес – Александрия – 1:1. Лидер теряет очки. Видео голов и обзор

24 ноября на стадионе «Авангард» в Ровно состоялся матч между местным «Вересом» и «Александрией».

Хозяева были настроены решительно, и с первых минут футболисты «Вереса» дали серьезный бой гостям из «Александрии».

В первом тайме счет открыли именно хозяева. На 29-й минуте Николай Гайдучик реализовал пенальти.

Во второй половине игры удача улыбнулась гостям. На 78-й минуте Безерра сравнял счет.

Итог – боевая ничья, а «Александрия» уступает первое место в чемпионате киевскому «Динамо», которое становится единоличным лидером.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур

«Верес» – «Александрия» - 1:1

Голы: Гайдучик, 27 (пен.) - Безерра, 78

Предупреждения: Вовченко, 61, Шарай, 65, Шевченко, 77, Степанюк, 80, Протасевич, 83 - Кампуш, 72, Калюжный, 89

«Верес»: Кожухарь - Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция (Протасевич, 75) - Клец, Кучеров - Дахновский (Шарай, 46), Луан (Годя, 84) - Гайдучик (Мрвалевич, 74), Степанюк (Нонго, 84).

«Александрия»: Ермаков - Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко (Скорко, 69) - Мишнев (Джевани, 46), Калюжный, Козак (Ковалец, 46) - Беляев (Плакса, 79), Филиппов (Кулаков, 79), Безерра.

Видео голов и обзор матча