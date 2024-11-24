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Премьер-лига
Верес
24.11.2024 17:00 – FT 1 : 1
Александрия
Начало матча было сдвинуто с 15:30 на 17:00 из-за воздушной тревоги
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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 19:40 | Обновлено 24 ноября 2024, 19:46
862
0

Верес – Александрия – 1:1. Лидер теряет очки. Видео голов и обзор

Матч 14-го тура в Ровно начался с задержкой из-за воздушной тревоги

24 ноября 2024, 19:40 | Обновлено 24 ноября 2024, 19:46
862
0
Верес – Александрия – 1:1. Лидер теряет очки. Видео голов и обзор
ФК Александрия

24 ноября на стадионе «Авангард» в Ровно состоялся матч между местным «Вересом» и «Александрией».

Хозяева были настроены решительно, и с первых минут футболисты «Вереса» дали серьезный бой гостям из «Александрии».

В первом тайме счет открыли именно хозяева. На 29-й минуте Николай Гайдучик реализовал пенальти.

Во второй половине игры удача улыбнулась гостям. На 78-й минуте Безерра сравнял счет.

Итог – боевая ничья, а «Александрия» уступает первое место в чемпионате киевскому «Динамо», которое становится единоличным лидером.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур

«Верес» – «Александрия» - 1:1

Голы: Гайдучик, 27 (пен.) - Безерра, 78

Предупреждения: Вовченко, 61, Шарай, 65, Шевченко, 77, Степанюк, 80, Протасевич, 83 - Кампуш, 72, Калюжный, 89

«Верес»: Кожухарь - Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция (Протасевич, 75) - Клец, Кучеров - Дахновский (Шарай, 46), Луан (Годя, 84) - Гайдучик (Мрвалевич, 74), Степанюк (Нонго, 84).

«Александрия»: Ермаков - Мартынюк, Шабанов, Кампуш, Кравченко (Скорко, 69) - Мишнев (Джевани, 46), Калюжный, Козак (Ковалец, 46) - Беляев (Плакса, 79), Филиппов (Кулаков, 79), Безерра.

Видео голов и обзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Безерра (Александрия).
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Николай Гайдучик (Верес).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Александрия Верес - Александрия видео голов и обзор Николай Гайдучик Хуан Альвина Безерра
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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