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Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 04:20 | Обновлено 25 ноября 2024, 05:04
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0

Голкипер Александрии выделил причины успеха команды в УПЛ

Георгии Ермаков считает, что началось все с командной работы

25 ноября 2024, 04:20 | Обновлено 25 ноября 2024, 05:04
108
0
Голкипер Александрии выделил причины успеха команды в УПЛ
ФК Александрия. Георгий Ермаков

Ворота «Александрии» Георгий Ермаков подвел итоги матча с Вересом в рамках 14-го тура Украинской Премьер-лиги (1:1).

– Александрия провела 17 матчей чемпионата без поражений. Как считаете, в чем первопричина такого уверенного выступления?

‒ Командная работа. Совместная работа всех участников процесса. Руслан Петрович работает с командой почти два года, его работа и видение требует времени. И, я думаю, сейчас мы видим результаты воплощения его идей.

‒ Футбол Ротаня очень непрост для реализации. Насколько вам комфортно играть в такой специфический футбол, где на вас, в частности, оказывается серьезное давление соперников, учитывая вашу вовлеченность в розыгрыш мяча?

‒ Есть требования и понимание того, что я должен делать и какова моя роль. Относительно давления – ты понимаешь, что твоя роль будет предопределять это, и ты должен с этим справляться.

‒ Но адаптироваться к таким требованиям вам лично было тяжело или естественно?

‒ Это нормальная ситуация. Ведь мы тренируем это каждый день и готовимся к этому с нашим тренером вратарей Владимиром Николаевичем Тименко.

‒ Что вы чувствуете в такие моменты, когда вы с мячом у ног у собственных ворот и несколько соперников идут на вас в отбор?

‒ Я больше фокусируюсь на решениях, которые нужно принимать в тот или иной момент.

‒ Но чего в этот момент больше: драйва, куража и адреналина или максимальный прагматизм и вовлеченность в эпизод?

‒ Это сочетание адреналина и в то же время не очень много эмоций, ведь ты понимаешь, что тебе дальше нужно принимать решения и делать дальнейшие действия, зацикливаться нельзя.

‒ В «Александрии» вы конкурируете с действительно качественным голкипером Никитой Шевченко. Насколько эта конкуренция вас лично обогащает с точки зрения прогресса и опыта?

‒ Наша конкуренция с Никитой Шевченко для меня, как для молодого игрока, действительно очень важна с точки зрения опыта. Для этого достаточно просто посмотреть количество матчей и на каком уровне он их провел. Евротурниры, большой стаж в УПЛ, он ездил на Евро-2016.

Ты смотришь со стороны и учишься, потому что ты понимаешь, что человек не просто так сыграл такое количество матчей и завоевал медали с несколькими командами. У него много сильных качеств. И ты как конкурент смотришь и учишься.

‒ Насколько вовлечены в это легионеры команды?

‒ Думаю, преимущество наших легионеров в том, что их четверо, кто общается на португальском. Они хорошо понимают друг друга и не чувствуют себя одиноко. Но нет такого, что они оторваны от коллектива и общаются только по отдельности. Они интегрированы в общий коллектив. Они все положительные, добрые и откровенные ребята. Их очень любят фанаты, особенно Беззеру сейчас.

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Георгий Ермаков Александрия Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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