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Чемпионат Англии
Ньюкасл
25.11.2024 22:00 - : -
Вест Хэм
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Англия
25 ноября 2024, 03:09 | Обновлено 25 ноября 2024, 03:11
22
0

Ньюкасл – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 25 ноября в 22:00 по Киеву

25 ноября 2024, 03:09 | Обновлено 25 ноября 2024, 03:11
22
0
Ньюкасл – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября на «Сент-Джеймс Парк» пройдет матч 12-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ньюкасл Юнайтед» встретится с «Вест Хэмом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ньюкасл Юнайтед

Команда год назад была на пике неудач. Вернувшийся наконец-то в Лигу чемпионов коллектив не потянул конкуренции с такими грандами, как Милан, Боруссия и ПСЖ - хотя смотрелись там не безнадежно. Ну и на выступлениях в АПЛ это сказалось: сороки резко сдали. Тем не менее, Эдди Хау снова проявил свое мастерство, в итоге втащив подопечных на 7-е место. Впрочем, кубковый успех Манчестер Юнайтед все равно не дал сыграть даже в Лиге конференций. Но, возможно, это даже пошло в плюс клубу, что летом толком не усиливался, опасаясь санкций по линии финансового фэйр-плей. Пока что скорее получается, чем нет: в Кубке Лиги недавно выбили Челси, а в АПЛ уже взято 18 очков - так что получается отставать всего на 1 балл от синих, да и от недавно обыгранного Арсенала.

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Вест Хэм

Клуб давно имел немалые амбиции. Но прорыв был обеспечен не статусными иностранными специалистами, а Дэвидом Мойесом, что расценивался как практически сбитый летчик, и вообще-то изначально приходивший как пожарник - а в итоге выиграл со своими подопечными Лигу конференций в 2023-м году. Но летом в Лондоне снова решили сменить олдскульного наставника на молодого испанца. Не исключено, что Лопетеги надолго не задержится. Ведь, потратив под него чуть ли не полторы сотни миллионов долларов, на выходе получили 1:5 в Кубке Лиги, пусть и от Ливерпуля, и всего 3 победы и 12 очков после 11 матчей. Очевидно, что нынешняя пауза могла стать последним шансом для Юлена прибавить, поработать над ошибками. Получилось ли - станет понятно по ближайшим поединкам.

Статистика личных встреч

Сороки выиграли половину из 10 крайних очных поединков при единственном поражении. В том числе они победили 4:3 в марте этого года.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут прорыва от гостей из Лондона. Согласимся и поставим на хозяев с форой -1 гол (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
25 ноября 2024 -
22:00
Вест Хэм
Фора Ньюкасла (-1) 1.83 Сделать ставку
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Ньюкасл Вест Хэм Ньюкасл - Вест Хэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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