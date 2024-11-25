Молотобойцы наказали сорок. Ньюкасл в домашнем матче АПЛ уступил Вест Хэму
Голы у гостей забили Томаш Соучек и Аарон Ван-Биссака
В матче 12-го тура Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» дома уступил «Вест Хэму» со счетом 0:2.
Встреча прошла 25 ноября на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.
Счет был открыт на 10-й минуте благодаря точному удару Томаша Соучека. Второй гол забил Аарон Ван-Биссака на 53-й минуте.
После этого поражения «Ньюкасл» с 18 очками занимает 10-е место, а «Вест Хэм» имеет 15 пунктов и занимает 15-ю позицию.
Премьер-лига. 12-й тур, 25 ноября
Ньюкасл – Вест Хэм – 0:2
Голы: Томаш Соучек, 10, Аарон Ван-Биссака, 53
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