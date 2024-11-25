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Чемпионат Англии
Ньюкасл
25.11.2024 22:00 – FT 0 : 2
Вест Хэм
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Англия
25 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 26 ноября 2024, 00:13
13
0

Молотобойцы наказали сорок. Ньюкасл в домашнем матче АПЛ уступил Вест Хэму

Голы у гостей забили Томаш Соучек и Аарон Ван-Биссака

25 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 26 ноября 2024, 00:13
13
0
Молотобойцы наказали сорок. Ньюкасл в домашнем матче АПЛ уступил Вест Хэму
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» дома уступил «Вест Хэму» со счетом 0:2.

Встреча прошла 25 ноября на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

Счет был открыт на 10-й минуте благодаря точному удару Томаша Соучека. Второй гол забил Аарон Ван-Биссака на 53-й минуте.

После этого поражения «Ньюкасл» с 18 очками занимает 10-е место, а «Вест Хэм» имеет 15 пунктов и занимает 15-ю позицию.

Премьер-лига. 12-й тур, 25 ноября

Ньюкасл – Вест Хэм – 0:2

Голы: Томаш Соучек, 10, Аарон Ван-Биссака, 53

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Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм Ньюкасл - Вест Хэм Аарон Ван-Биссака Томаш Соучек
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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