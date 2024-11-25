Молотобойцы наказали сорок. Ньюкасл в домашнем матче АПЛ уступил Вест Хэму

В матче 12-го тура Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» дома уступил «Вест Хэму» со счетом 0:2.

Встреча прошла 25 ноября на стадионе Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

Счет был открыт на 10-й минуте благодаря точному удару Томаша Соучека. Второй гол забил Аарон Ван-Биссака на 53-й минуте.

После этого поражения «Ньюкасл» с 18 очками занимает 10-е место, а «Вест Хэм» имеет 15 пунктов и занимает 15-ю позицию.

Премьер-лига. 12-й тур, 25 ноября

Ньюкасл – Вест Хэм – 0:2

Голы: Томаш Соучек, 10, Аарон Ван-Биссака, 53

Фотогалерея