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  4. Вестерло не оставил шансов Кортрейку. Сидорчук отыграл 79 минут
Бельгия
25 ноября 2024, 04:45 | Обновлено 25 ноября 2024, 05:01
22
0

Вестерло не оставил шансов Кортрейку. Сидорчук отыграл 79 минут

Состоялся заключительный матч 15-го тура Лиги Жупиле

25 ноября 2024, 04:45 | Обновлено 25 ноября 2024, 05:01
22
0
Вестерло не оставил шансов Кортрейку. Сидорчук отыграл 79 минут
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 24 ноября, «Кортрейк» провел гостевой поединок против «Вестерло» в 15-м туре в чемпионате Бельгии.

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Матч закончился уверенной победой хозяев с общим счётом 4:0. Первый тайм голами не обрадовал, однако судьба встречи решилась во второй части матча. Дублем в матче отличился Алфи Девайн, по одному мячу забили Гриффин Йоу и Джордан Босс.

Украинец Сергей Сидорчук вышел на поле в стартовом составе «Вестерло». Полузащитник провел 79-й минут и запомнился только заработанной желтой карточкой на 44-й минуте.

Эта победа подняла «Вестерло» на 7-е место, а вот «Кортрейк» занимает 15-е место.

Чемпионат Бельгии. 15-й тур, 24 ноября

«Вестерло» – «Кортрейк» – 4:0

Голы: Девайн, 49, 71, Йоу, 74, Босс, 90

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Сергей Сидорчук Вестерло Кортрейк чемпионат Бельгии по футболу
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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