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  4. Салах вошел в топ-5 игроков АПЛ по результативным действиям в одном клубе
Англия
25 ноября 2024, 03:50 |
57
0

Салах вошел в топ-5 игроков АПЛ по результативным действиям в одном клубе

Египтянин обогнал в списке Фрэнка Лэмпарда

25 ноября 2024, 03:50 |
57
0
Салах вошел в топ-5 игроков АПЛ по результативным действиям в одном клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В воскресенье, 24 ноября, состоялся поединок между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем» в 12-м туре Английской Премьер-лиги.

Как результат, мерсисайдцы создали камбэк, одержав победу со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил дубль в матче с «Саутгемптоном», чем вписал свое имя в историю АПЛ.

Игрок присоединился к когорте лучших футболистов Лиги, которые совершили наибольшее количество результативных действий в составе одной команды.

Мохамед в рейтинге обогнал легендарного игрока «Челси» Фрэнка Лэмпарда и занял пятое место. На счету египтянина 239 по системе гол+пасс.

Выше находятся Тьерри Анри, Гарри Кейн, Райан Гиггз и Уэйн Руни.

Рейтинг лучших игроков АПЛ по результативным действиям в одном клубе

  • 1. Уэйн Руни – 276
  • 2. Райан Гиггз – 271
  • 3. Гарри Кейн – 259
  • 4. Тьерри Анри – 249
  • 5. Мохамед Салах – 239
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Мохамед Салах Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фрэнк Лэмпард Гарри Кейн Райан Гиггз Уэйн Руни Тьерри Анри
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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