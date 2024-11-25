Салах вошел в топ-5 игроков АПЛ по результативным действиям в одном клубе
Египтянин обогнал в списке Фрэнка Лэмпарда
В воскресенье, 24 ноября, состоялся поединок между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем» в 12-м туре Английской Премьер-лиги.
Как результат, мерсисайдцы создали камбэк, одержав победу со счетом 3:2.
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Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил дубль в матче с «Саутгемптоном», чем вписал свое имя в историю АПЛ.
Игрок присоединился к когорте лучших футболистов Лиги, которые совершили наибольшее количество результативных действий в составе одной команды.
Мохамед в рейтинге обогнал легендарного игрока «Челси» Фрэнка Лэмпарда и занял пятое место. На счету египтянина 239 по системе гол+пасс.
Выше находятся Тьерри Анри, Гарри Кейн, Райан Гиггз и Уэйн Руни.
Рейтинг лучших игроков АПЛ по результативным действиям в одном клубе
- 1. Уэйн Руни – 276
- 2. Райан Гиггз – 271
- 3. Гарри Кейн – 259
- 4. Тьерри Анри – 249
- 5. Мохамед Салах – 239
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