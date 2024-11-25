Салах вошел в топ-5 игроков АПЛ по результативным действиям в одном клубе

В воскресенье, 24 ноября, состоялся поединок между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем» в 12-м туре Английской Премьер-лиги.

Как результат, мерсисайдцы создали камбэк, одержав победу со счетом 3:2.

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Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил дубль в матче с «Саутгемптоном», чем вписал свое имя в историю АПЛ.

Игрок присоединился к когорте лучших футболистов Лиги, которые совершили наибольшее количество результативных действий в составе одной команды.

Мохамед в рейтинге обогнал легендарного игрока «Челси» Фрэнка Лэмпарда и занял пятое место. На счету египтянина 239 по системе гол+пасс.

Выше находятся Тьерри Анри, Гарри Кейн, Райан Гиггз и Уэйн Руни.

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Рейтинг лучших игроков АПЛ по результативным действиям в одном клубе