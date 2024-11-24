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Англия
24 ноября 2024, 18:01 | Обновлено 24 ноября 2024, 18:04
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Ливерпуль с камбеком выиграл матч на 5 голов у слабейшей команды АПЛ

Мерсисайдцы одолели Саутгемптон со счетом 3:2, дубль оформил Мохамед Салах

24 ноября 2024, 18:01 | Обновлено 24 ноября 2024, 18:04
1213
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Ливерпуль с камбеком выиграл матч на 5 голов у слабейшей команды АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

24 ноября состоялся матч 12-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Саутгемптон и Ливерпуль.

Поединок прошел на стадионе Сент-Мэри. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

До 65-й минуты мерсисайдцы уступали 1:2. Но благодаря дублю Мохамеда Салах подопечные Арне Слота сумели вырвать победу. Помимо египтянина, у Ливерпуля отличился и Доминик Собослаи.

У хозяев по одному мячу забили Адам Армстронг и Матеус Фернандес. Армстронг поразил ворота соперников с добивания после незабитого пенальти.

Благодаря этой победе Ливерпуль набрал 31 пункт и единолично возглавляет таблицу чемпионата Англии с большим отрывом от преследователей. Манчестер Сити, который 23 ноября разгромно проиграл Тоттенхэму 0:4, идет вторым с 23 пунктами.

Саутгемптон за 12 сыгранных поединков имеет в своем активе 4 балла из 36 возможных. Святые занимают последнюю, 20-ю позицию.

Английская Премьер-лига 2024/25. 12-й тур, 24 ноября

Саутгемптон – Ливерпуль – 2:3

Голы: Армстронг, 42, Фернандес, 56 – Собослаи, 30, Салах, 65, 83 (пен.)

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Матеус Фернандес Мохамед Салах Доминик Собослаи пенальти Саутгемптон Ливерпуль Саутгемптон - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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