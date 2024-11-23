24 ноября на «Сент-Мэри» пройдет матч 12-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Саутгемптон встретится с Ливерпулем. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Саутгемптон

Команда неприятно удивила в позапрошлом сезоне, когда вместо ожидаемого прогресса вылетела в Чемпионшип. Оттуда вернулись, с одной стороны, сразу же, с другой, не напрямую, а только через сито плей-офф. Казалось, что в проекте учили уроки, а традиционно щедрый нынешний владелец, Солак, профинансировал неплохое усиление. Но пока что оправдываются максимально скептичные прогнозы, и новичок идет хуже даже Ипсвича - да просто вообще хуже всех. Подопечные Рассела Мартина взяли в первых 9 турах только одну ничью, как раз с трактористами. При этом они продолжают борьбу в Кубке Лиги, где выбили Кардифф, Эвертон и Сток Сити. А потом с ирисками взяли первую победу и в рамках АПЛ. Впрочем, там в крайнем туре уступили 0:2 потенциальному конкуренту - Вулверхэмптону.

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Ливерпуль

Клуб представляет из себя полную противоположность сопернику. Были обоснованные переживания по поводу того, как красные переживут уход Клоппа - в конце концов, пример МЮ, что до сих пор лихорадит после того, как сэр Алекс Фергюссон отправился на покой, у всех перед глазами. Но Арне Слот нашел вместе со своими работодателями рецепт: он умно решил не ломать то, что работало и принесло третье место в прошлом сезоне, при Юргене. Как итог, он получил прекрасный старт. Сказочным ему стать помешала откровенная осечка в виде 0:1 с Ноттингем Форест, которая, кстати, случилась сразу после завершения паузы на игры сборных. Но эту ошибку не повторили, и только с Арсеналом не выиграли, закончив 2:2 на выезде.

Статистика личных встреч

Мерсисайдцы доминируют и выиграли 5 из 6 крайних очных матча. Но последний визит на Сент-Мэри, в прошлом году, закончился ничьей 4:4.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько солидной будет победа гостей. Тут можно ставить на то, что они выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,87).