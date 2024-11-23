Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Саутгемптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Саутгемптон
24.11.2024 16:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
23 ноября 2024, 23:21 | Обновлено 23 ноября 2024, 23:23
141
0

Саутгемптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 24 ноября в 16:00 по Киеву

23 ноября 2024, 23:21 | Обновлено 23 ноября 2024, 23:23
141
0
Саутгемптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

24 ноября на «Сент-Мэри» пройдет матч 12-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Саутгемптон встретится с Ливерпулем. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Саутгемптон

Команда неприятно удивила в позапрошлом сезоне, когда вместо ожидаемого прогресса вылетела в Чемпионшип. Оттуда вернулись, с одной стороны, сразу же, с другой, не напрямую, а только через сито плей-офф. Казалось, что в проекте учили уроки, а традиционно щедрый нынешний владелец, Солак, профинансировал неплохое усиление. Но пока что оправдываются максимально скептичные прогнозы, и новичок идет хуже даже Ипсвича - да просто вообще хуже всех. Подопечные Рассела Мартина взяли в первых 9 турах только одну ничью, как раз с трактористами. При этом они продолжают борьбу в Кубке Лиги, где выбили Кардифф, Эвертон и Сток Сити. А потом с ирисками взяли первую победу и в рамках АПЛ. Впрочем, там в крайнем туре уступили 0:2 потенциальному конкуренту - Вулверхэмптону.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Ливерпуль

Клуб представляет из себя полную противоположность сопернику. Были обоснованные переживания по поводу того, как красные переживут уход Клоппа - в конце концов, пример МЮ, что до сих пор лихорадит после того, как сэр Алекс Фергюссон отправился на покой, у всех перед глазами. Но Арне Слот нашел вместе со своими работодателями рецепт: он умно решил не ломать то, что работало и принесло третье место в прошлом сезоне, при Юргене. Как итог, он получил прекрасный старт. Сказочным ему стать помешала откровенная осечка в виде 0:1 с Ноттингем Форест, которая, кстати, случилась сразу после завершения паузы на игры сборных. Но эту ошибку не повторили, и только с Арсеналом не выиграли, закончив 2:2 на выезде.

Статистика личных встреч

Мерсисайдцы доминируют и выиграли 5 из 6 крайних очных матча. Но последний визит на Сент-Мэри, в прошлом году, закончился ничьей 4:4.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько солидной будет победа гостей. Тут можно ставить на то, что они выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua
Саутгемптон
24 ноября 2024 -
16:00
Ливерпуль
Победа Ливерпуля (-1.5) 1.87 Сделать ставку
По теме:
Попытка номер два. Ливерпуль вновь идет за чемпионом Европы
Оболонь – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Саутгемптон Ливерпуль Саутгемптон - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
Футбол | 23 ноября 2024, 06:12 0
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок

Жена защитника киевского Динамо Алиана Вивчаренко рассказала о своём счастливом дне

Аутсайдер продержался почти тайм. Шахтер поиздевался над Ингульцом
Футбол | 23 ноября 2024, 19:53 72
Аутсайдер продержался почти тайм. Шахтер поиздевался над Ингульцом
Аутсайдер продержался почти тайм. Шахтер поиздевался над Ингульцом

Донецкий клуб отгрузил шесть голов в ворота соперников

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Боже мой. Из-за этого Майк Тайсон и проиграл Полу»
Бокс | 23.11.2024, 00:32
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Боже мой. Из-за этого Майк Тайсон и проиграл Полу»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Боже мой. Из-за этого Майк Тайсон и проиграл Полу»
«Он ошеломляет». Испанский тренер рассказал, сколько будет стоить Судаков
Футбол | 23.11.2024, 22:22
«Он ошеломляет». Испанский тренер рассказал, сколько будет стоить Судаков
«Он ошеломляет». Испанский тренер рассказал, сколько будет стоить Судаков
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
Футбол | 23.11.2024, 04:32
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
ФОТО. Милота дня. Влада Зинченко радуется первому снегу с дочками
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
Букмекеры изменили коэффициенты за месяц до реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 07:22
Бокс
Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград
Указ подписан. Предателя Тимощука лишили государственных наград
22.11.2024, 12:59 5
Футбол
Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
Обошелся 4 словами. Новый тренер Ромы коротко высказался о Довбике
22.11.2024, 16:25
Футбол
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
У Довбика состоялся первый разговор с Раньери. Известно, что сказал тренер
22.11.2024, 10:54
Футбол
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
Клопп может возобновить работу тренера. Должен заменить легендарного коуча
22.11.2024, 07:45
Футбол
ВИДЕО. Жена украинского футболиста отреагировала на ракету Орешник
ВИДЕО. Жена украинского футболиста отреагировала на ракету Орешник
22.11.2024, 05:05 3
Футбол
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
АЛЛЕН: «Он лучший супертяж в мире, Усик ему не ровня. И это не Фьюри»
23.11.2024, 07:52 3
Бокс
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
22.11.2024, 14:13 16
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем