Саутгемптон – Ливерпуль – 2:3. Как Салах героем стал. Видео голов и обзор
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В воскресенье, 24 ноября, «Ливерпуль» встретился с «Саутгемптоном» в рамках 12-го тура Английской Премьер-лиги.
Матч прошел в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мерис».
Футбольное противостояние закончилось минимальной победой «Ливерпуля» со счетом 3:2.
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В первой половине встречи команды обменялись забитыми мячами. После перерыва хозяева повели в счете. Преимущество держалось до 65-й минуты. Спас «Ливерпуль» Мохамед Салах, который своим дублем принес тяжелую победу клубу.
«Ливерпуль» закрепился на первом месте (31 балл). Дистанция от второй строчки составляет 8 очков. «Саутгемптон» так и остался последним – 20 место (4 балла).
АПЛ. 12-й тур, 24 ноября
«Саутгемптон» – «Ливерпуль» – 2:3
Голы: Армстронг, 42, Фернандес, 56 – Собослаи, 30, Салах, 65, 83 (пен.)
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События матча
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