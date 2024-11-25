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Чемпионат Англии
Саутгемптон
24.11.2024 16:00 – FT 2 : 3
Ливерпуль
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Англия
25 ноября 2024, 13:05 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:13
234
0

Саутгемптон – Ливерпуль – 2:3. Как Салах героем стал. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 12-го тура АПЛ

25 ноября 2024, 13:05 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:13
234
0
Саутгемптон – Ливерпуль – 2:3. Как Салах героем стал. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 24 ноября, «Ливерпуль» встретился с «Саутгемптоном» в рамках 12-го тура Английской Премьер-лиги.

Матч прошел в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мерис».

Футбольное противостояние закончилось минимальной победой «Ливерпуля» со счетом 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой половине встречи команды обменялись забитыми мячами. После перерыва хозяева повели в счете. Преимущество держалось до 65-й минуты. Спас «Ливерпуль» Мохамед Салах, который своим дублем принес тяжелую победу клубу.

«Ливерпуль» закрепился на первом месте (31 балл). Дистанция от второй строчки составляет 8 очков. «Саутгемптон» так и остался последним – 20 место (4 балла).

АПЛ. 12-й тур, 24 ноября

«Саутгемптон»«Ливерпуль» – 2:3

Голы: Армстронг, 42, Фернандес, 56 – Собослаи, 30, Салах, 65, 83 (пен.)

Видеообзор матча смотрите на YouTube Setanta Sports

События матча

83’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Матеуш Фернандеш (Саутгемптон).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Армстронг (Саутгемптон).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (Ливерпуль).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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