Саутгемптон – Ливерпуль – 2:3. Как Салах героем стал. Видео голов и обзор

В воскресенье, 24 ноября, «Ливерпуль» встретился с «Саутгемптоном» в рамках 12-го тура Английской Премьер-лиги.

Матч прошел в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мерис».

Футбольное противостояние закончилось минимальной победой «Ливерпуля» со счетом 3:2.

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В первой половине встречи команды обменялись забитыми мячами. После перерыва хозяева повели в счете. Преимущество держалось до 65-й минуты. Спас «Ливерпуль» Мохамед Салах, который своим дублем принес тяжелую победу клубу.

«Ливерпуль» закрепился на первом месте (31 балл). Дистанция от второй строчки составляет 8 очков. «Саутгемптон» так и остался последним – 20 место (4 балла).

АПЛ. 12-й тур, 24 ноября

«Саутгемптон» – «Ливерпуль» – 2:3

Голы: Армстронг, 42, Фернандес, 56 – Собослаи, 30, Салах, 65, 83 (пен.)

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